Фото магазинов в СССР, на которых показана суровая правда. Всплыли запрещенные кадры

Советские времена для многих людей ассоциируются со стабильностью и уверенностью с завтрашним днем. Действительно, люди пребывали в своего рода "зоне комфорта", когда завтра - так же плохо, как вчера, зато предсказуемо... Одним из показателей такой "стабильности" были советские магазины, реальные фото которых показывали с неохотой.

"Фанаты совка часто не верят тому факту, что в позднем СССР на прилавках не было практически ничего, кроме баллонов с соком... Кстати, состав вот этого советского баллонного "сока" был далек от натурального - к примеру, березовый сок был сильно разбавлен подсахаренной водой с добавлением лимонной кислоты", - пишет Мирович.

По словам блогера, в восьмидесятые годы все больше и больше средств уходило на войну в Афганистане, и в магазинах исчезло нормальное мясо. Время от времени его завозили, но чтоб его получить, нужно было отстоять гигантскую очередь.

Конечно же лучшие куски мяса уходили "из-под прилавка" многочисленным знакомым продавцов.

"В те годы в СССР даже ходил популярный анекдот: "коммунизм у нас наступит тогда, когда у каждого советского человека будет свой знакомый продавец в мясном отделе", - рассказывает блогер.

А вот все остальные, "простые смертные" были вынуждены стоять в очередях за костями. Особенно же дефицитными были куры. К примеру, замороженные в позднем СССР было крайне сложно купить.

Промышленные товары также были в дефиците. Достать непросто было даже пару обуви, которая бы подошла по размеру.

Смотрите ниже еще несколько фото "советского" довольства:

Все фото: mirovich.media