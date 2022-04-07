Какая сейчас волна мобилизации и сколько их будет всего

Резерв первой очереди — это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (в основном участники АТО).

Резерв второй очереди - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

По сообщениям ВСУ, прежде всего комплектования боевых частей проводили за счет резервистов первой очереди, а также резервистов, которые заключили контракт на прохождение службы в военном резерве.

Такие категории граждан были отправлены прямо в воинские части. Они не нуждались в дополнительной подготовке, их привлекли к выполнению задач по обороне государства.

В зависимости от мобилизационных потребностей, вызывались также военнообязанные нужных специальностей вне резерва первой очереди.

15 марта 2022 года командование СВ ВСУ сообщило о мобилизации военнообязанных, которые не входили в резервисты первой очереди, и других категорий. Прежде всего это резервисты второй очереди и лица, имеющие боевой опыт. Итак, Украина на второй волне мобилизации.

Сейчас в Украине вторая волна мобилизации, вскоре будет третья.

Мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры ВУЗОВ как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Общественный резерв — другие граждане, которые не имеют возрастных и физических ограничений для призыва на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований в особый период.

Могут ли отправить на передовую без обучения

Нет, не могут. Граждане, которые ранее не проходили военную службу, но были мобилизованы, сначала в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ. Там они проходят соответствующую подготовку, а только после этого их направляют в воинские части.

Стоит отметить, что в условиях войны, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах производится в более сжатые сроки, но без снижения качества обучения – от 7 до 20 дней (зависит от специальности).