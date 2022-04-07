Яка зараз хвиля мобілізації і скільки їх буде всього

Резерв першої черги — це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній із хвиль мобілізації (переважно учасники АТО).

Резерв другої черги — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

За повідомленнями ЗСУ, насамперед комплектування бойових частин проводили за рахунок резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.

Такі категорії громадян було відправлено прямо до військових частин. Вони не потребували додаткової підготовки, їх залучили до виконання завдань з оборони держави.

Залежно від мобілізаційних потреб, викликалися також військовозобов’язані потрібних спеціальностей поза резервом першої черги.

15 березня 2022 року Командування СВ ЗСУ повідомило про мобілізацію військовозобов’язаних, які не входили до резервістів першої черги, та інших категорій. Передусім це резервісти другої черги і особи, які мають бойовий досвід. Отже, Україна на другій хвилі мобілізації.

Зараз в Україні друга хвиля мобілізації, незабаром буде третя.

Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Громадський резерв — інші громадяни, які не мають вікових та фізичних обмежень для призову на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Збройних сил та інших військових формувань виключно в особливий період.

Чи можуть відправити на передову без навчання

Ні, не можуть. Громадяни, які раніше не проходили військову службу, але були мобілізовані, спочатку в обов'язковому порядку направляються в навчальні центри ЗСУ. Там вони проходять відповідну підготовку, а тільки після цього їх направляють у військові частини.

Варто відзначити, що в умовах війни, підготовка рядового і сержантського складу в навчальних центрах проводиться в більш стислі терміни, але без зниження якості навчання – від 7 до 20 днів (залежить від спеціальності).