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Украинцам рассказали, какая семья считается многодетной и назвали размер помощи

Автор: Styler

В Министерстве социальной политики рассказали, какая семья считается многодетной в Украине сегодня и какой размер пособия на ребенка выдает государство.

Так, согласно сообщению ведомства, многодетная семья - это та, в которой супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и больше детей.

Также сюда относятся отец или мать, который (которая) проживает вместе с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывает.

В состав такой семьи включаются дети, которые учатся в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования, - до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

Родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения.

Размер пособия составляет 1 700 грн на одного ребенка.

Кому предоставляется пособие на детей

Помощь на детей назначается одному из родителей ребенка, постоянно проживающие вместе с ребенком.

Получить такой вид помощи могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Какие условия назначения такой помощи и на какой период она предоставляется

Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

В каких случаях может быть приостановлена ​​выплата такой помощи

Выплата пособия на детей прекращается в случае:

  • лишения получателя помощи родительских прав;
  • нецелевого использования средств и необеспечения надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
  • отобрании ребенка у получателя помощи без лишения его родительских прав;
  • устройства ребенка на полное государственное содержание;
  • зачисления ребенка на круглосуточное пребывание в интернат (пансион) учреждения общего среднего образования;
  • пребывания получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;
  • потери статуса многодетной семьи;
  • представление получателем помощи заявления о прекращении выплаты помощи;
  • смерти ребенка;
  • смерти получателя помощи.

Напомним, правительство предлагает увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн впервые с 2014 года.

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