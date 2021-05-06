Украинцам рассказали, какая семья считается многодетной и назвали размер помощи

Также сюда относятся отец или мать, который (которая) проживает вместе с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывает.

В состав такой семьи включаются дети, которые учатся в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования, - до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

Родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения.

Размер пособия составляет 1 700 грн на одного ребенка.

Кому предоставляется пособие на детей

Помощь на детей назначается одному из родителей ребенка, постоянно проживающие вместе с ребенком.

Получить такой вид помощи могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Какие условия назначения такой помощи и на какой период она предоставляется

Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

В каких случаях может быть приостановлена ​​выплата такой помощи

Выплата пособия на детей прекращается в случае: