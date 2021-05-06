Українцям розповіли, яка сім'я вважається багатодітною і назвали розмір допомоги

Також сюди належать батько чи мати, який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу такої сім’ї включаються діти, які навчаються у закладах середньої, професійної та вищої освіти, - до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення.

Розмір допомоги становить 1 700 гривень на одну дитину.

Кому надається допомога на дітей

Допомога на дітей призначається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

Отримати такий вид допомоги можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Які умови призначення такої допомоги і на який період вона надається

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У яких випадках може бути припинена виплата такої допомоги

Виплата допомоги на дітей припиняється у разі: