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Діти

Українцям розповіли, яка сім'я вважається багатодітною і назвали розмір допомоги

Автор: Styler

У Міністерстві соціальної політики розповіли, яка сім'я вважається багатодітною в Україні сьогодні і який розмір допомоги на дитину видає держава.

Так, згідно з повідомленням відомства, багатодітна сім'я - це та, в якій чоловік і жінка знаходяться в зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей.

Також сюди належать батько чи мати, який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу такої сім’ї включаються діти, які навчаються у закладах середньої, професійної та вищої освіти, - до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення.

Розмір допомоги становить 1 700 гривень на одну дитину.

Кому надається допомога на дітей

Допомога на дітей призначається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

Отримати такий вид допомоги можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Які умови призначення такої допомоги і на який період вона надається

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У яких випадках може бути припинена виплата такої допомоги

Виплата допомоги на дітей припиняється у разі:

  • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
  • нецільового використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
  • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав;
  • влаштування дитини на повне державне утримання;
  • зарахування дитини на цілодобове перебування до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти;
  • перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;
  • втрати статусу багатодітної сім’ї;
  • подання отримувачем допомоги заяви про припинення виплати допомоги;
  • смерті дитини;
  • смерті отримувача допомоги.

Нагадаємо, уряд пропонує збільшити виплати у зв’язку з народженням дитини до 50 тис. грн уперше з 2014 року.

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