Какая Рада внутри: лабиринты, буфеты и перестановка Парубия (фото)

Экскурсия в Верховную Раду (Фото Эльдара Сарахмана, коллаж РБК-Украина)

По зданию Верховной Рады провели экскурсию

Верховная Рада внутри представляет из себя довольно запутанное здание с настоящими лабиринтами, которые могут вывести в совсем другие помещения через дорогу. Попасть в здание под стеклянным куполом можно с нескольких входов: центральные двери, с боковых со стороны ул. Грушевского, с заднего входа, который ведет во внутренний дворик, подземными переходами из здания комитетов парламента на ул. Садовая. Об этом говорится в материале "Украинской правды".

В дворике расположена зона для курения народных депутатов. Обычно там можно увидеть сотрудников УДО, следящих за безопасностью.

Отметим, что на каждом входе в здание ВРУ расположены металлические рамки и посты УДОшников, которые проверяют вещи и документы гостей парламента, включая самих нардепов. Такие досмотры начали практиковаться после дела о планировании Надеждой Савченко теракта в сессионном зале.

На первом этаже Рады есть два отдельных гардероба - для депутатов и для посетителей. Рядом в книжной лавке можно купить Библию в дорогой подарочной обложке, биографии и цитатники знаменитых политиков, прочее. На полу - затертые голубые дорожки. Вестибюль с колоннами и мраморной лестницей расположен в центре первого этажа. В помещении парламента всегда прохладно.

Экскурсия в Верховную Раду (Фото Эльдара Сарахмана, pravda.com.ua)

На минус первом этаже находятся столовая и конференц-зал, который неформально называют "Катрусин кинозал" (до реконструкции старых в 1998 году здесь был кинотеатр). В этой большой комнате обычно проводят согласительные советы с участием председателей фракций.

Буфет на минус первом этаже разделен на два зала: маленький для нардепов и их помощников, и большой - общий. Цены везде одинаковые.

Внешне буфет ВРУ может напомнить однообразные советские рестораны, кругом мраморные колонны, длинные голубые ковры и сервированные столы.

Буфет в Верховной Раде (Фото Эльдара Сарахмана, pravda.com.ua)

Обычный обед может в среднем обойтись в 100-150 гривен. Тут не продают спиртные напитки и сигареты (в отличие от столовой в Администрации президента). Если очень хочется, народные избранники либо идут выпить в другое место, либо проносят бутылку с собой.

На минус первом этаже также есть выходы в подземные переходы, которые ведут к комитетам ВСУ на Садовую 3-А. Внешне они напоминают бункеры из-за тусклого освещения в этих темных коридорах.

Знаменитые кулуары Рады расположены на втором этаже. Там же находится и сессионный зал. УДОшники следит, чтобы в зал проходили только нардепы.

Экскурсия в Верховную Раду (Фото Эльдара Сарахмана, pravda.com.ua)

Работники СМИ собираются на подоконнике - оттуда удобно наблюдать за кулуарами и отслеживать нужного депутата.

В правом крыле кулуаров расположен пресс-поинт для брифингов. В другой части расположены деревянные стойки для регистрации депутатов и телефонные будки для них. Окна выходят на площадь Конституции.

На втором этаже расположена также закрытая часть здания, куда могут пройти только нардепы и их помощники. Это комната отдыха с телевизором, кожаными диванами, круглым столом. Также тут есть проход в кабинет спикера парламента, в президиум для спикера и вице-спикеров и отдельные двери для чиновников.

В большом кабинете председателя ВРУ, состоящем из трех комнат, расположены: рабочий кабинет спикера с длинным столом для совещаний, кожаным диваном с журнальным столиком, телевизором и рабочим столом и телефонами закрытой связи.

Недавно спикер Андрей Парубий сделал перестановку. Он поменял на стенах фотографии украинских военных на вмонтированные картины украинских князей и гетьманов - Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепы.

Кабинет спикера Андрея Парубия в Раде (Фото Эльдара Сарахмана, pravda.com.ua)

Во второй комнате находится комната отдыха с выходом на балкон. В третьей расположена столовая на шесть персон. тут есть холодильник, микроволновка и маленький винный шкаф с итальянским вином Bardolino.

Парубий рассказал, что иногда тут проводят очень важные совещания.

"Когда бюджет рассматривали - здесь присутствовали все. И премьер, и министры, и президент", - отметил он.

Также спикер рассказал, что в его кабинете бывали дебаты и споры, но конфликты никогда не происходили.

"Были случаи, что я выгонял людей из своего кабинета. За хамское поведение. Но кого, не скажу", - добавил Парубий.

На третьем этаже Рады находится зал для иностранных делегаций и ложа прессы. В закрытой части этажа расположен кабинет первой вице-председателя парламента Ирины Геращенко, кабинеты других работников ВРУ и большой зал для приема официальных делегаций, который напоминает музей, но посередине расположен большой длинный стол для переговоров со встроенными микрофонами и 2 трибуны для брифингов.

"Мало кто знает, но реальный согласительный совет происходит не в понедельник, а в четверг - здесь в этом кабинете. Здесь идут реальные дебаты по повестке дня без лишних глаз. Поэтому нет лозунгов, взрыва эмоций и происходит настоящая работа", - рассказывает Парубий.

В открытой части третьего этажа есть еще одни кулуары, где проходят выставки картин, фотографий, круглые столы с участием депутатов.

Экскурсия в Верховную Раду (Фото Эльдара Сарахмана, pravda.com.ua)

На этом этаже можно найти выходы на балконы сессионного зала - одни для иностранных делегаций, для помощников нардепов и гостей, другие для журналистов в ложе прессы. Кстати, для работников СМИ специально оставили только один из боковых балконов - теперь объективы камер фотокоров и операторов охватывают не весь зал.

Туалетов в Раде несколько. Мужской на первом и третьем этажах, женские на втором и третьем этажах.

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