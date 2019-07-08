Яка Рада всередині: лабіринти, буфети і перестановка Парубія (фото)

Екскурсія до Верховної Ради (Фото Ельдара Сарахмана, колаж РБК-Україна)

По будівлі Верховної Ради провели екскурсію

Верховна Рада всередині представляє із себе досить заплутану будівлю зі справжніми лабіринтами, які можуть вивести у зовсім інші приміщення через дорогу. Потрапити в будівлю під скляним куполом можна з декількох входів: центральні двері, з бокових з вул. Грушевського, з заднього входу, який веде до внутрішнього дворику, підземними переходами з будівлі комітетів парламенту на вул. Садова. Про це йдеться в матеріалі "Української правди".

У дворику розташована зона для куріння народних депутатів. Зазвичай там можна побачити співробітників УДО, які стежать за безпекою.

Зазначимо, що на кожному вході до будівлі ВРУ розташовані металеві рамки і пости УДОшников, які перевіряють речі і документи гостей парламенту, включаючи самих нардепів. Такі огляди стали практикувати після справи про планування Надією Савченко теракту в сесійній залі.

На першому поверсі Ради є два окремих гардероби - для депутатів і для відвідувачів. Поруч у книжковій крамниці можна придбати Біблію в дорогий подарунковій обкладинці, біографії та цитатники видатних політиків тощо. На підлозі - затерті блакитні доріжки. Вестибюль з колонами і мармуровими сходами розташований у центрі першого поверху. У приміщенні парламенту завжди прохолодно.

Екскурсія до Верховної Ради (Фото Ельдара Сарахмана, pravda.com.ua)

На мінус першому поверсі знаходяться їдальня і конференц-зал, який неформально називають "Катрусин кінозал" (до реконструкції старих в 1998 році тут був кінотеатр). У цій великій кімнаті зазвичай проводять погоджувальні ради за участю голів фракцій.

Буфет на мінус першому поверсі розділений на два зали: маленький для нардепів та їхніх помічників, і великий - загальний. Ціни скрізь однакові.

Зовні буфет ВРУ може нагадати одноманітні радянські ресторани, кругом мармурові колони, довгі блакитні килими і сервіровані столи.

Буфет у Верховній Раді (Фото Ельдара Сарахмана, pravda.com.ua)

Звичайний обід може в середньому обійтися в 100-150 гривень. Тут не продають спиртні напої та сигарети (на відміну від їдальні в Адміністрації президента). Якщо дуже хочеться, народні обранці або йдуть випити в інше місце, або проносять пляшку із собою.

На мінус першому поверсі також є виходи у підземні переходи, що ведуть до комітетів ВРУ на Садову 3-А. Зовні вони нагадують бункери через погане освітлення в цих темних коридорах.

Знамениті кулуари Ради розташовані на другому поверсі. Там же знаходиться і сесійна зала. УДОшники стежить, щоб до залу проходили тільки нардепи.

Екскурсія до Верховної Ради (Фото Ельдара Сарахмана, pravda.com.ua)

Працівники ЗМІ збираються на підвіконні - звідти зручно спостерігати за кулуарами і відстежувати потрібного депутата.

У правому крилі кулуарів розташований прес-пойнт для брифінгів. В іншій частині розташовані дерев'яні стійки для реєстрації депутатів та телефонні будки для них. Вікна виходять на площу Конституції.

На другому поверсі розташована також закрита частина будівлі, куди можуть пройти тільки нардепи та їх помічники. Це кімната відпочинку з телевізором, шкіряними диванами, круглим столом. Також тут є прохід в кабінет спікера парламенту, у президію для спікера та віце-спікерів і окремі двері для посадовців.

У великому кабінеті голови ВРУ, який складається з трьох кімнат, розташовані: робочий кабінет спікера з довгим столом для нарад, шкіряний диван із журнальним столиком, телевізором і робочим столом та телефонами закритій зв'язку.

Нещодавно спікер Андрій Парубій зробив перестановку. Він поміняв на стінах фотографії українських військових на вмонтовані картини українських князів та гетьманів - Святослава Хороброго, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Данила Галицького, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи.

Кабінет спікера Андрія Парубія у Раді (Фото Ельдара Сарахмана, pravda.com.ua)

У другій кімнаті знаходиться кімната відпочинку з виходом на балкон. У третій розташована їдальня на шість персон. тут є холодильник, мікрохвильовка і маленька винна шафа з італійським вином Bardolino.

Парубій розповів, що іноді тут проводять дуже важливі наради.

"Коли розглядали бюджет - тут були присутні всі. І прем'єр, і міністри, і президент", - зазначив він.

Також спікер розповів, що в його кабінеті були дебати і суперечки, але конфлікти ніколи не відбувалися.

"Були випадки, що я виганяв людей зі свого кабінету. За хамську поведінку. Але кого, не скажу", - додав Парубій.

На третьому поверсі Ради знаходиться зал для іноземних делегацій і ложа преси. У закритій частині поверху розташований кабінет першого віце-голови парламенту Ірини Геращенко, кабінети інших працівників ВРУ і великий зал для прийому офіційних делегацій, який нагадує музей, але посередині розташований великий довгий стіл для переговорів з вбудованими мікрофонами і 2 трибуни для брифінгів.

"Мало хто знає, але реальна погоджувальна рада відбувається не в понеділок, а в четвер - тут, в цьому кабінеті. Тут йдуть реальні дебати щодо порядку денного без зайвих очей. Тому немає гасел, вибуху емоцій і проходить справжня робота", - розповідає Парубій.

У відкритій частині третього поверху є ще одні кулуари, де проходять виставки картин, фотографій, круглі столи з участю депутатів.

Екскурсія до Верховної Ради (Фото Ельдара Сарахмана, pravda.com.ua)

На цьому поверсі можна знайти виходи на балкони сесійної зали - одні для іноземних делегацій, для помічників нардепів і гостей, інші для журналістів у ложі преси. До речі, для працівників ЗМІ спеціально залишили тільки один з бічних балконів - тепер об'єктиви камер фотокорів і операторів охоплюють не весь зал.

Туалетів у Раді кілька. Чоловічий на першому і третьому поверхах, жіночі на другому і третьому поверхах.

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