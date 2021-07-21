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"Как я мог его оставить там?" Мужчина, спасший дворнягу от потопа в Киеве, объяснил свой поступок

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Киев, Среда 21 июля 2021 09:44
"Как я мог его оставить там?" Мужчина, спасший дворнягу от потопа в Киеве, объяснил свой поступок Коллаж РБК-Украина: В Киеве мужчина спас собаку от потопа
Автор: Светлана Мащенко

Во время сильного ливня, который накрыл Киев 19-го июля, затопив две станции метро, нашелся и герой. Мужчина уже прославился в сети благодаря видео, где он спасает перепуганную дворнягу от потопа.

Кто этот герой и что известно о его поступке, сообщает ТСН.

Случай произошел неподалеку от станции метро "Академгородок". Там уличная собака попала в ловушку водяной стихии. Чтобы спастись, пес залез на плавающую пластину.

Случайный прохожий увидел животное в беде и поспешил ему на помощь. Он протолкал "плот" до места, где воды было меньше, а потом взял животное на руки и отнес в безопасное место.

Журналистам удалось разыскать героя, который и объяснил, почему вместо того, чтобы прятаться от дождя, решился спасать пса.

Мужчину зовут Виктор Олексенко, ему 57 лет и он работает охранником на строительстве. Год назад двое щенков попали на стройку, теперь Ника и Бармалей (тот самый пес), живут рядом с будкой охраны. Виктор говорит, что собаки помогают охранять объект.

На следующий день после потопа Бармалей все еще в шоке от пережитого. Виктор говорит, пес очень испугался, а сам он пробил ногу, спасая друга.

"Я его очень люблю, как я мог его оставить там. За ногу не боюсь, за собаку было боязно", - говорит спасатель.

Видео: Мужчина спас от ливня испуганную дворнягу (ТСН)

Смотрите ниже то самое видео, которое прославило мужчину.

Видео дня: в Киеве мужчина спас собаку во время потопа Неподалеку от станции метро "Академгородок" уличная собака попала в ловушку водяной стихии. Спасаясь от наводнения, пес залез на плавающую пластину. Животное спас один из случайных прохожих. Раздевшись по пояс, мужчина протолкал "плот" с собакой к области с меньшим уровнем воды. После этого он взял ее на руки и донес до безопасного места, откуда собака уже могла уйти на своих четверых.

Posted by Апостроф on Monday, July 19, 2021

Напомним, что сильный ливень два дня подряд накрывал Киев, что привело к затоплению станций метро. 19 июля залило "Берестейскую" и "Академгородок", а 20 июля - "Позняки".

Вечером 20-го июля от сильного ливня также пострадал Кропивницкий. Люди плавали среди улицы "кролем", а маршрутки оказались в ловушке с пассажирами внутри.

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