"Как я мог его оставить там?" Мужчина, спасший дворнягу от потопа в Киеве, объяснил свой поступок
Во время сильного ливня, который накрыл Киев 19-го июля, затопив две станции метро, нашелся и герой. Мужчина уже прославился в сети благодаря видео, где он спасает перепуганную дворнягу от потопа.
Кто этот герой и что известно о его поступке, сообщает ТСН.
Случай произошел неподалеку от станции метро "Академгородок". Там уличная собака попала в ловушку водяной стихии. Чтобы спастись, пес залез на плавающую пластину.
Случайный прохожий увидел животное в беде и поспешил ему на помощь. Он протолкал "плот" до места, где воды было меньше, а потом взял животное на руки и отнес в безопасное место.
Журналистам удалось разыскать героя, который и объяснил, почему вместо того, чтобы прятаться от дождя, решился спасать пса.
Мужчину зовут Виктор Олексенко, ему 57 лет и он работает охранником на строительстве. Год назад двое щенков попали на стройку, теперь Ника и Бармалей (тот самый пес), живут рядом с будкой охраны. Виктор говорит, что собаки помогают охранять объект.
На следующий день после потопа Бармалей все еще в шоке от пережитого. Виктор говорит, пес очень испугался, а сам он пробил ногу, спасая друга.
"Я его очень люблю, как я мог его оставить там. За ногу не боюсь, за собаку было боязно", - говорит спасатель.
Видео: Мужчина спас от ливня испуганную дворнягу (ТСН)
Смотрите ниже то самое видео, которое прославило мужчину.
Видео дня: в Киеве мужчина спас собаку во время потопа Неподалеку от станции метро "Академгородок" уличная собака попала в ловушку водяной стихии. Спасаясь от наводнения, пес залез на плавающую пластину. Животное спас один из случайных прохожих. Раздевшись по пояс, мужчина протолкал "плот" с собакой к области с меньшим уровнем воды. После этого он взял ее на руки и донес до безопасного места, откуда собака уже могла уйти на своих четверых.Posted by Апостроф on Monday, July 19, 2021
Напомним, что сильный ливень два дня подряд накрывал Киев, что привело к затоплению станций метро. 19 июля залило "Берестейскую" и "Академгородок", а 20 июля - "Позняки".
Вечером 20-го июля от сильного ливня также пострадал Кропивницкий. Люди плавали среди улицы "кролем", а маршрутки оказались в ловушке с пассажирами внутри.