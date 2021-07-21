"Як я міг його залишити там?" Чоловік, який врятував дворнягу від потопу в Києві, пояснив свій вчинок

Під час сильної зливи, яка накрила Київ 19-го липня, затопивши дві станції метро , знайшовся і герой. Чоловік вже прославився в мережі завдяки відео, де він рятує перелякану дворнягу від потопу.

Хто цей герой і що відомо про його вчинок, повідомляє ТСН .

Випадок стався неподалік від станції метро "Академмістечко". Там вуличний собака потрапив у пастку водяної стихії. Щоб врятуватися, пес заліз на плаваючу пластину.

Випадковий перехожий побачив тварину в біді і поспішив йому на допомогу. Він проштовхав "пліт" до місця, де води було менше, а потім взяв тварину на руки і відніс у безпечне місце.

Журналістам вдалося розшукати героя, який і пояснив, чому замість того, щоб ховатися від дощу, зважився рятувати пса.

Чоловіка звуть Віктор Олексенко, йому 57 років і він працює охоронцем на будівництві. Рік тому двоє цуценят потрапили на будівництво, тепер Ніка і Бармалей (той самий пес), живуть поруч з будкою охорони. Віктор каже, що собаки допомагають охороняти об'єкт.

На наступний день після потопу Бармалей все ще в шоці від пережитого. Віктор каже, пес дуже злякався, а сам він пробив ногу, рятуючи друга.

"Я його дуже люблю, як я міг його залишити там. За ногу не боюся, за собаку було боязно", - каже рятувальник.

Відео: чоловік врятував від зливи перелякану дворнягу (ТСН)

Дивіться нижче те саме відео, яке прославило чоловіка.