"Як я міг його залишити там?" Чоловік, який врятував дворнягу від потопу в Києві, пояснив свій вчинок
Під час сильної зливи, яка накрила Київ 19-го липня, затопивши дві станції метро, знайшовся і герой. Чоловік вже прославився в мережі завдяки відео, де він рятує перелякану дворнягу від потопу.
Хто цей герой і що відомо про його вчинок, повідомляє ТСН.
Випадок стався неподалік від станції метро "Академмістечко". Там вуличний собака потрапив у пастку водяної стихії. Щоб врятуватися, пес заліз на плаваючу пластину.
Випадковий перехожий побачив тварину в біді і поспішив йому на допомогу. Він проштовхав "пліт" до місця, де води було менше, а потім взяв тварину на руки і відніс у безпечне місце.
Журналістам вдалося розшукати героя, який і пояснив, чому замість того, щоб ховатися від дощу, зважився рятувати пса.
Чоловіка звуть Віктор Олексенко, йому 57 років і він працює охоронцем на будівництві. Рік тому двоє цуценят потрапили на будівництво, тепер Ніка і Бармалей (той самий пес), живуть поруч з будкою охорони. Віктор каже, що собаки допомагають охороняти об'єкт.
На наступний день після потопу Бармалей все ще в шоці від пережитого. Віктор каже, пес дуже злякався, а сам він пробив ногу, рятуючи друга.
"Я його дуже люблю, як я міг його залишити там. За ногу не боюся, за собаку було боязно", - каже рятувальник.
Відео: чоловік врятував від зливи перелякану дворнягу (ТСН)
Дивіться нижче те саме відео, яке прославило чоловіка.
Відео дня: у Києві чоловік врятував собаку під час потопу неподалік від станції метро "Академмістечко" вуличний собака потрапив у пастку водяної стихії. Рятуючись від повені, пес заліз на плаваючу пластину. Тварина врятував один з випадкових перехожих. Роздягнувшись по пояс, чоловік проштовхав "пліт" з собакою до області з меншим рівнем води. Після цього він взяв її на руки і доніс до безпечного місця, звідки собака вже могла піти на своїх чотирьох.Posted by Апостроф on Monday, July 19, 2021
Нагадаємо, що сильна злива два дні поспіль накривала Київ, що призвело до затоплення станцій метро. 19 липня залило "Берестейську" і "Академмістечко", а 20 липня - "Позняки".
Увечері 20-го липня від сильної зливи також постраждав Кропивницький. Люди плавали серед вулиці "кролем", а маршрутки опинилися в пастці з пасажирами всередині.