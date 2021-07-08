В кафе в центре Харькова спор мужчин о Крыме закончился поножовщиной (видео)

В сети появилось видео, на котором пострадавший спрашивает у оппонента: "Чей Крым?", на что тот отвечает: "Наш, российский".

В следующем кадре пострадавший уже показывает перемотанную руку, которую, по словам мужчины, оппонент порезал ножом.

По приезду полиции пострадавший рассказал, что мужчина в красной футболке ударил его ножом. Сам же мужчина в красной футболке говорит, что никого ножом не бил.

После инцидента мужчина в красной футболке уехал со своими друзьями.