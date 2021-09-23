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Украинским водителям сделали важное предупреждение, которое нельзя игнорировать

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Четверг 23 сентября 2021 08:19
Украинским водителям сделали важное предупреждение, которое нельзя игнорировать Когда нужно включать фары (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар. Это правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток.

Это предусмотрено пунктом 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2001 № 1306.

Так, необходимость включения дополнительного освещения, в том числе в светлое время суток, объясняется необходимостью обозначения движущихся механических транспортных средств.

За невыполнение этой нормы, которое появилось в ПДД в 2013 году, вас может остановить полиция. Санкция за такое нарушение - предупреждение.

Поэтому в соответствии с п. 1.10 ПДД дневные ходовые огни - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией автомобиля. Они установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.

Почему нужно включать фары днем

Вообще это правило с дневными ходовыми огнями введено для того, чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций во время нестабильной погоды. Это нужно для того, чтобы в холодное время года было легче увидеть транспорт на дороге.

Поэтому очень важно помнить о собственной безопасности и безопасности других во время управлением авто и не забывать включать фары и в сложные погодные условия.

Украинским водителям сделали важное предупреждение, которое нельзя игнорировать

Когда нужно включать фары (freepik)

Ранее мы сообщали, что автомобилистам перед отъездом из дома нужно заглянуть под капот.

Также мы писали, что украинцы смогут растаможить авто через смартфон.

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