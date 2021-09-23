Украинским водителям сделали важное предупреждение, которое нельзя игнорировать
В Украине с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар. Это правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток.
Это предусмотрено пунктом 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2001 № 1306.
Так, необходимость включения дополнительного освещения, в том числе в светлое время суток, объясняется необходимостью обозначения движущихся механических транспортных средств.
За невыполнение этой нормы, которое появилось в ПДД в 2013 году, вас может остановить полиция. Санкция за такое нарушение - предупреждение.
Поэтому в соответствии с п. 1.10 ПДД дневные ходовые огни - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией автомобиля. Они установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.
Почему нужно включать фары днем
Вообще это правило с дневными ходовыми огнями введено для того, чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций во время нестабильной погоды. Это нужно для того, чтобы в холодное время года было легче увидеть транспорт на дороге.
Поэтому очень важно помнить о собственной безопасности и безопасности других во время управлением авто и не забывать включать фары и в сложные погодные условия.
Когда нужно включать фары (freepik)
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