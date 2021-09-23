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Кабмін затвердив платні дороги в Україні: кому і скільки доведеться викласти

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Четвер 23 вересня 2021 09:54
Кабмін затвердив платні дороги в Україні: кому і скільки доведеться викласти Фото: в Україні з'являться платні дороги (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні незабаром можуть з'явитися платні дороги. Викласти за шлях, наприклад, від Києва до Одеси доведеться до півтори тисячі гривень. Але стягуватися такий податок буде не з усіх авто.

Відповідний законопроект був затверджений засіданні уряду в середу 22 вересня, трансляція якого проходила на YouTube.

З яких авто вимагатимуть плату?

Так, мова поки йде лише про великовантажні автомобілі масою від 12 тонн. Плату доведеться вносити за користування дорогами державного значення.

Для контролю на таких дорогах буде впроваджена система радіочастотних міток ідентифікації, а розрахуватися можна буде в електронній системі.

Всі кошти, отримані від проїзду таких авто, а також штрафи за несплату передбачається направляти в Дорожній фонд.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що в Україні близько 1,5 млн вантажних авто і це без урахування машин з іноземною реєстрацією. Ці великовантажі призводять до швидкого зносу дорожнього покриття.

"Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження і знос саме від вантажівок. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Скільки доведеться заплатити за проїзд?

Якою буде плата за проїзд українськими дорогами - поки неясно. Але в уряді передбачається отримати до 9 млрд гривень при середньому тарифі 1-3 грн/км. Тобто за проїзд 12-тонної вантажівки від Києва до Одеси доведеться викласти 500-1500 грн.

За спробу уникнути оплати доведеться викласти штраф - 8500 грн за перший раз і 17000 грн за повторне порушення.

Таку ж суму доведеться заплатити, якщо на вантажівку не буде встановлено "маячок".

Передбачається, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитися вже в 2024-му році.

Раніше ми писали, що українським водіям зробили важливе попередження, яке не можна ігнорувати.

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