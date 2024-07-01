Кабачковий торт з грибами: рецепт овочевого торту з кобачкових млинців

Торт з кабачків - досить оригінальна страва, яка може бути як закускою, так і обідом. Цей торт складається з кабачкових млинців, печериць та "крему" з майонезу, який можна замінити на сметану.
Про те, як приготувати торт з кабачків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Для того, щоб приготувати цю страву, знадобляться такі продукти:
Для приготування "тіста" для торта необхідно помити кабачок, відрізати плодоніжку і натерти овоч на маленькій тертці. Натертий кабачок потрібно посолити, всипавши 1 ч. л. солі, щоб овоч випустив сік.
Зачекайте приблизно 15 хвилин, а потім відтисніть кабачок і злийте рідину. Завдяки цьому тісто буде більш щільне.
Після цього поперчіть кабачки до свого смаку, а потім розбийте до них яйця. Ретельно перемішайте суміш, а потім всипте борошно. Перемішайте тісто до однорідної консистенції, додайте розпушувач і знову перемішайте складники.
Помийте і подрібніть зелень - кріп, петрушку та базилік - і додайте до тіста. Кількість зелені можна регулювати до свого смаку, проте її не повинно бути більше, ніж 3 ст. л. Вимішайте складники до однорідного тіста.
Готове кабачкове тісто (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Розігрійте пательню з олією і викладіть кабачкове тісто для "коржика" - для одного треба 2 невеликих черпаки тіста. Розрівняйте тісто ложкою так, щоб воно заповнило поверхню пательні.
Розрівняйте кабачковий млинець для торта (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Смажте млинець до золотистої скоринки з кожного боку. Після цього викладіть його на тарілку і зачекайте, доки він повністю охолоне. Повторіть ці кроки з рештою кабачкового тіста.
Готовий кабачковий млинець для торта (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Поки млинці охолоджуються, приготуйте начинку. Промийте печериці, відріжте підсохлу частину ніжок - і наріжте гриби скибочками. Цибулю очистьте і наріжте кружальцями.
Всипте гриби до гарячої пательні. Коли з них виділятиметься волога, додайте приблизно 1 ч. л. солі. Коли кількість рідини зменшиться, додайте цибулю і протушкуйте все до готовності, накривши пательню кришкою.
Для крему - або ж соусу - очистьте та розчавіть часник і змішайте його з майонезом чи сметаною та перцем. До окремої миски натріть сир.
Намастіть кабачковий коржик 1/3 соусу, викладіть половину грибної начинки, накрийте іншим млинцем і повторіть кроки. Верхній млинець намастіть соусом та присипте сиром.
Подавати цей кабачковий торт радять охолодженим. За бажанням, перед подачею торт можна прикрасити консервованими печерицями.
До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати кабачкову запіканку.
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