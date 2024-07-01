Кабачковый торт с грибами: рецепт овощного торта из кабачковых блинов

Что нужно для кабачкового торта

Для того чтобы приготовить это блюдо, понадобятся следующие продукты:

мука - 70 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

кабачки - 1 кг;

яйца - 3 шт.;

лук - 2 шт.;

шампиньоны - 300 г;

чеснок - 2 зубчика;

майонез - 100 г;

сыр - 50 г;

зелень - по вкусу;

растительное масло - 2-3 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить торт из кабачков

Для приготовления теста для торта необходимо помыть кабачок, отрезать плодоножку и натереть овощ на маленькой терке. Натертый кабачок нужно посолить, всыпав 1 ч. л. соли, чтобы овощ выпустил сок.

Подождите примерно 15 минут, затем отожмите кабачок и слейте жидкость. Благодаря этому тесто будет более плотным.

После этого поперчите кабачки по своему вкусу, а затем разбейте к ним яйца. Тщательно перемешайте смесь, а затем всыпьте муку. Перемешайте тесто до однородной смеси, добавьте разрыхлитель и снова перемешайте составляющие.

Помойте и измельчите зелень - укроп, петрушку и базилик - и добавьте к тесту. Количество зелени можно регулировать по своему вкусу, однако ее не должно быть больше 3 ст. л. Вымешайте составляющие до однородного теста.

Готовое кабачковое тесто (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Разогрейте сковороду с маслом и выложите кабачковое тесто для "коржика" - для одного нужно 2 небольших черпака теста. Разровняйте тесто ложкой так, чтобы оно заполнило поверхность сковороды.

Разровняйте кабачковый блинчик для торта (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Жарьте блинчик до золотистой корочки с каждой стороны. После этого выложите его на тарелку и подождите, пока он полностью остынет. Повторите эти шаги с остальным кабачковым тестом.

Готовый кабачковый блинчик для торта (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Пока блины охлаждаются, приготовьте начинку. Промойте шампиньоны, отрежьте подсохшую часть ножек - и нарежьте грибы ломтиками. Лук очистьте и нарежьте кружочками.

Всыпьте грибы в горячую сковороду. Когда из них будет выделяться влага, добавьте примерно 1 ч. л. соли. Когда количество жидкости уменьшится, добавьте лук и протушите все до готовности, накрыв сковороду крышкой.

Для крема - или соуса - очистьте и раздавите чеснок и смешайте его с майонезом или сметаной и перцем. В отдельную миску натрите сыр.

Намажьте кабачковый корж 1/3 соуса, выложите половину грибной начинки, накройте другим блином и повторите шаги. Верхний блинчик смажьте соусом и присыпьте сыром.

Подавать этот кабачковый торт советуют охлажденным. По желанию, перед подачей торт можно украсить консервированными шампиньонами.