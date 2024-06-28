Кабачкова запіканка з курячим філе: рецепт нежирної літньої вечері

Кабачки - літній овоч, який може використовуватися в приготуванні їжі в багатьох різноманітних рецептах, від млинців до пасти. Запіканка з кабачками і курячим філе - чудовий та легкий варіант для вечері.

Про те, як приготувати запіканку з курячим філе і кабачками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для кабачкової запіканки з курятиною

Для приготування такої несолодкої запіканки на вечерю, потрібні наступні продукти:

куряче філе - 300 г;

кабачок - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

яйця - 2 шт.;

сир - 100 г;

зелень - до смаку;

часник сушений - 1 ч. л.;

хмелі-сунелі - 1 ч. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати запіканку з кабачками і курятиною

Для цієї запіканки потрібно зробити овочево-м'ясний фарш. Спочатку помийте кабачок та натріть його на терці. Очищати овоч від шкірки не обов'язково, проте, якщо вам не подобається її смак, шкірку можна зрізати.

Додайте в миску з кабачком приблизно 0,5 ст. л. солі, зачекайте 15 хвилин, щоб кабачок пустив сік. Рідину потрібно злити, щоб запіканка не була занадто рідкою.

Натертий кабачок присипте сіллю (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Для м'ясного фаршу промийте філе та наріжте його на менші шматочки. Очистьте цибулю, наріжте її довільними шматочками. Потім подрібніть ці інгредієнти в м'ясорубці.

Для приготування кабачкової запіканки також можна використовувати готовий фарш, проте в цьому випадку цибулю необхідно подрібнити або окремо перекрутити на м'ясорубці, а потім змішати з фаршем.

Перекладіть фарш до натертого кабачка, переконавшись, що овоч більше не виділяє рідину.

Розбийте до суміші яйця, всипте сушений часник і хмелі-сунелі, додайте сіль та перець. За бажанням можна додати зелень, наприклад, базилік, кріп або петрушку, попередньо промивши та подрібнивши їх.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти, а потім викладіть в невелику форму для запікання.

Краще обирати скляну або керамічну форму - вона сильніше прогрівається завдяки товстим стінкам.

Викладіть фарш у форму для запікання (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте страву випікатися на 40 хвилин. В цей час натріть сир, можна брати будь-який, відповідно до свого смаку, або навіть декілька.

Посипте запечений кабачок з фаршем натертим сиром і поверніть страву в духовку ще на декілька хвилин, до розплавлення сиру і утворення золотистої скоринки.