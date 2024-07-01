Кабачковий торт з грибами: рецепт овочевого торту з кобачкових млинців

Торт з кабачків - досить оригінальна страва, яка може бути як закускою, так і обідом. Цей торт складається з кабачкових млинців, печериць та "крему" з майонезу, який можна замінити на сметану.

Про те, як приготувати торт з кабачків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для кабачкового торта

Для того, щоб приготувати цю страву, знадобляться такі продукти:

борошно - 70 г;

розпушувач - 1 ч. л.;

кабачки - 1 кг;

яйця - 3 шт.;

цибуля - 2 шт.;

печериці - 300 г;

часник - 2 зубчики;

майонез - 100 г;

твердий сир - 50 г;

зелень - до смаку;

олія - 2-3 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати торт з кабачків

Для приготування "тіста" для торта необхідно помити кабачок, відрізати плодоніжку і натерти овоч на маленькій тертці. Натертий кабачок потрібно посолити, всипавши 1 ч. л. солі, щоб овоч випустив сік.

Зачекайте приблизно 15 хвилин, а потім відтисніть кабачок і злийте рідину. Завдяки цьому тісто буде більш щільне.

Після цього поперчіть кабачки до свого смаку, а потім розбийте до них яйця. Ретельно перемішайте суміш, а потім всипте борошно. Перемішайте тісто до однорідної консистенції, додайте розпушувач і знову перемішайте складники.

Помийте і подрібніть зелень - кріп, петрушку та базилік - і додайте до тіста. Кількість зелені можна регулювати до свого смаку, проте її не повинно бути більше, ніж 3 ст. л. Вимішайте складники до однорідного тіста.

Готове кабачкове тісто (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Розігрійте пательню з олією і викладіть кабачкове тісто для "коржика" - для одного треба 2 невеликих черпаки тіста. Розрівняйте тісто ложкою так, щоб воно заповнило поверхню пательні.

Розрівняйте кабачковий млинець для торта (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Смажте млинець до золотистої скоринки з кожного боку. Після цього викладіть його на тарілку і зачекайте, доки він повністю охолоне. Повторіть ці кроки з рештою кабачкового тіста.

Готовий кабачковий млинець для торта (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Поки млинці охолоджуються, приготуйте начинку. Промийте печериці, відріжте підсохлу частину ніжок - і наріжте гриби скибочками. Цибулю очистьте і наріжте кружальцями.

Всипте гриби до гарячої пательні. Коли з них виділятиметься волога, додайте приблизно 1 ч. л. солі. Коли кількість рідини зменшиться, додайте цибулю і протушкуйте все до готовності, накривши пательню кришкою.

Для крему - або ж соусу - очистьте та розчавіть часник і змішайте його з майонезом чи сметаною та перцем. До окремої миски натріть сир.

Намастіть кабачковий коржик 1/3 соусу, викладіть половину грибної начинки, накрийте іншим млинцем і повторіть кроки. Верхній млинець намастіть соусом та присипте сиром.

Подавати цей кабачковий торт радять охолодженим. За бажанням, перед подачею торт можна прикрасити консервованими печерицями.