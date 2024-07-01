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Кабачковый торт с грибами: рецепт овощного торта из кабачковых блинов

Понедельник 01 июля 2024 13:35
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Кабачковый торт с грибами: рецепт овощного торта из кабачковых блинов Кабачковый торт (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Торт из кабачков - довольно оригинальное блюдо, которое может быть как закуской, так и обедом. Этот торт состоит из кабачковых блинов, шампиньонов и "крема" из майонеза, который можно заменить сметаной.

О том, как приготовить торт из кабачков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно для кабачкового торта

Для того чтобы приготовить это блюдо, понадобятся следующие продукты:

  • мука - 70 г;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • кабачки - 1 кг;
  • яйца - 3 шт.;
  • лук - 2 шт.;
  • шампиньоны - 300 г;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • майонез - 100 г;
  • сыр - 50 г;
  • зелень - по вкусу;
  • растительное масло - 2-3 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить торт из кабачков

Для приготовления теста для торта необходимо помыть кабачок, отрезать плодоножку и натереть овощ на маленькой терке. Натертый кабачок нужно посолить, всыпав 1 ч. л. соли, чтобы овощ выпустил сок.

Подождите примерно 15 минут, затем отожмите кабачок и слейте жидкость. Благодаря этому тесто будет более плотным.

После этого поперчите кабачки по своему вкусу, а затем разбейте к ним яйца. Тщательно перемешайте смесь, а затем всыпьте муку. Перемешайте тесто до однородной смеси, добавьте разрыхлитель и снова перемешайте составляющие.

Помойте и измельчите зелень - укроп, петрушку и базилик - и добавьте к тесту. Количество зелени можно регулировать по своему вкусу, однако ее не должно быть больше 3 ст. л. Вымешайте составляющие до однородного теста.

Кабачковый торт с грибами: рецепт овощного торта из кабачковых блинов

Готовое кабачковое тесто (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Разогрейте сковороду с маслом и выложите кабачковое тесто для "коржика" - для одного нужно 2 небольших черпака теста. Разровняйте тесто ложкой так, чтобы оно заполнило поверхность сковороды.

Кабачковый торт с грибами: рецепт овощного торта из кабачковых блинов

Разровняйте кабачковый блинчик для торта (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Жарьте блинчик до золотистой корочки с каждой стороны. После этого выложите его на тарелку и подождите, пока он полностью остынет. Повторите эти шаги с остальным кабачковым тестом.

Кабачковый торт с грибами: рецепт овощного торта из кабачковых блинов

Готовый кабачковый блинчик для торта (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Пока блины охлаждаются, приготовьте начинку. Промойте шампиньоны, отрежьте подсохшую часть ножек - и нарежьте грибы ломтиками. Лук очистьте и нарежьте кружочками.

Всыпьте грибы в горячую сковороду. Когда из них будет выделяться влага, добавьте примерно 1 ч. л. соли. Когда количество жидкости уменьшится, добавьте лук и протушите все до готовности, накрыв сковороду крышкой.

Для крема - или соуса - очистьте и раздавите чеснок и смешайте его с майонезом или сметаной и перцем. В отдельную миску натрите сыр.

Намажьте кабачковый корж 1/3 соуса, выложите половину грибной начинки, накройте другим блином и повторите шаги. Верхний блинчик смажьте соусом и присыпьте сыром.

Подавать этот кабачковый торт советуют охлажденным. По желанию, перед подачей торт можно украсить консервированными шампиньонами.

Кстати, недавно мы писали о том, как готовить кабачковую запеканку.

А также рассказывали о том, как готовить пасту с баклажанами.

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