Кабачковий рулет: рецепт легкої і корисної страви

Що потрібно для рулету з кабачків

Для того, щоб приготувати кабачковий рулет, потрібні такі інгредієнти:

Кабачки - 550 г

Яйця - 3 шт.

Майонез - 3 ст л.

Борошно - 3 ст. л.

Сметана - 1 ст. л.

Сирки плавлені (по 70 г) - 3 шт.

Помідор - 2 шт.

Сіль - 0,5 ч л.

Перець - до смаку

Сухий часник - дрібка

Кріп - 1-2 гілочки

Деко або пласка силіконова форма для випічки 40х30 см

Як готувати рулет з кабачків

Для того, що приготувати кабачковий рулет, помийте і натріть кабачок на великій терці, додайте сіль, перемішайте і залиште на 5 хвилин. В окремій мисці збийте яйця, додайте сіль, перець і сметану, ретельно перемішайте.

Вичавіть з кабачків сік, та додайте натерту масу до яєць зі сметаною. Ретельно перемішайте суміш, додайте борошно - і знову перемішайте овочеве тісто.

Рівномірно викладіть кабачкову масу на встелене пергаментом деко або силіконову форму. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте основу для рулету 20 хвилин.

Для начинки натріть на терці сирки, додайте майонез і часник, та перемішайте компоненти. Робочу поверхню застеліть харчовою плівкою, викладіть кабачковий корж та сирну начинку.

Помийте помідори і кріп, помідори наріжте на тонкі кружальця, кріп подрібніть. Викладіть інгредієнти на сирну начинку.

Скрутіть рулет, загорніть його в харчову плівку та покладіть в холодильник на 1 годину. Після цього рулет можна нарізати і їсти.