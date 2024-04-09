Пиріг з сиром і зеленню: простий рецепт несолодкої закуски
Цей пиріг з зеленню і моцарелою - ідеальний варіант, якщо ви втомилися від солодких десертів. До того ж це смачна ідея для перекусу.
Про те, як готувати несолодкий пиріг з сиром і зеленню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".
Що знадобиться для пирога з зеленню
Для того, щоб приготувати цей несолодкий і смачний пиріг, вам потрібні такі інгредієнти:
- Борошно - 350 г
- Вершкове масло - 100 г
- Молоко - 200 мл
- Сіль - 1 ч.л.
- Цукор - 1 ст. л.
- Розпушувач - 7 г
- Моцарела - 70 г
- Петрушка - 5-7 гілочок
- Форма для випікання середнього розміру
Як готувати пиріг з сиром і зеленню
Почніть приготування з замішування тіста. Для цього розігрійте 50 г масла, аби воно стало рідким. Влийте в глибоку миску молоко і додайте розтоплене масло, сіль та цукор - і ретельно перемішайте інгредієнти.
Просійте борошно та додайте його та розпушувач до суміші в мисці. Перемішайте тісто до однорідності - спочатку за допомогою силіконової лопатки, а потім, коли воно стане менш липким - руками.
Тісто має бути щільним і не липнути до рук (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Сформуйте тісто та викладіть його у форму для випікання, застелену пергаментом.
Утрамбуйте тісто, трохи розтягуючи його - пласт має бути на всю поверхню формочки. Після цього зробіть в тісті невеликі виїмки для сиру за допомогою чарки або ложки.
Зробіть виїмки в тісті за допомогою чарки або ложки (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Розтопіть ще 50 г масла в мисці. Помийте петрушку, заберіть зайву вологу рушником, обірвіть листочки, подрібніть їх і додайте до масла. Перемішайте суміш і рівномірно викладіть на тісто.
Натріть моцарелу на великій тертці та викладіть у зроблені в тісті виїмки.
Викладіть натерту моцарелу у виїмки в тісті (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг 30 хвилин. Після цього дайте страві трохи охолонути - і можна їсти.
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