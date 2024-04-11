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Запечена картопля по-шведськи з беконом: бюджетна і смачна страва на обід чи вечерю

Четвер 11 квітня 2024 17:30
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Запечена картопля по-шведськи з беконом: бюджетна і смачна страва на обід чи вечерю Як готувати запечену картоплю з беконом (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Гасельбек, запечена картопля з овочами і м’ясом, притаманна не тільки шведській кухні - наприклад, подібну страву готують і в Польщі, прикрашаючи сиром. Можливо, запечена картопля з начинкою набула популярності завдяки тому, що потрібно мінімум компонентів для приготування - і водночас ця проста страва смачна і ситна.

Про те, як готувати картоплю по-шведськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що треба для запеченої картоплі по-шведськи

Для того, щоб приготувати таку страву на вечерю чи обід, необхідні такі інгредієнти:

  • Картопля - 4 шт.
  • Бекон - 500 г
  • Сіль - до смаку
  • Петрушка, гілочка - 1 шт.

Як готувати картоплю по-шведськи з беконом

Для початку ретельно вимийте картоплю від бруду - можна використовувати пластикову щітку. Якщо картопля молода, її можна не очищати від шкірки, однак, якщо овоч зрілий - необхідно зрізати шкірку.

Після цього зробіть на картоплі надрізи на відстані 3-4 мм один від одного, не розрізаючи овоч до кінця - можна покласти по обидва боки картоплини олівці, вони не дозволять розрізати картоплю на шматочки.

Для начинки наріжте бекон тонкими пластинками до 5 мм завтовшки - і вставте бекон в розрізи в картоплі. Перекладіть картоплину з беконом до форми для запікання, посоліть і накрийте майбутній гасельбек фольгою.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте гасельбек приблизно 20 хвилин. Після цього перевірте готовність картоплі зубочисткою: м’яка картопля свідчить про те, що страва готова. Прикрасьте гасельбек вимитою та подрібненою петрушкою - і страву можна їсти.

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