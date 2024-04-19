Кабачковый рулет: рецепт легкого и полезного блюда

Что нужно для рулета из кабачков

Для того чтобы приготовить кабачковый рулет, нужны следующие ингредиенты:

Кабачки - 550 г

Яйца - 3 шт.

Майонез - 3 ст л.

Мука - 3 ст. л.

Сметана - 1 ст. л.

Сырки плавленые (по 70 г) - 3 шт.

Помидор - 2 шт.

Соль - 0,5 ч л.

Перец - по вкусу

Сухой чеснок - щепотка

Укроп - 1-2 веточки

Противень или плоская силиконовая форма для выпечки 40х30 см

Как готовить рулет из кабачков

Для того чтобы приготовить кабачковый рулет, помойте и натрите кабачок на большой терке, добавьте соль, перемешайте и оставьте на 5 минут. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и сметану, тщательно перемешайте.

Выжмите из кабачков сок и добавьте натертую массу к яйцам со сметаной. Тщательно перемешайте смесь, добавьте муку - и снова перемешайте овощное тесто.

Равномерно выложите кабачковую массу на застеленный пергаментом противень или силиконовую форму. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте основу для рулета 20 минут.

Для начинки натрите на терке сырки, добавьте майонез и чеснок и перемешайте компоненты. Рабочую поверхность застелите пищевой пленкой, выложите кабачковый коржик и творожную начинку.

Помойте помидоры и укроп, помидоры нарежьте на тонкие кружочки, укроп измельчите. Выложите ингредиенты на творожную начинку.

Скрутите рулет, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. После этого рулет можно нарезать и есть.