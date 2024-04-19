RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабачковый рулет: рецепт легкого и полезного блюда

Как готовить рулет из кабачков (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Из такого питательного и бюджетного овоща, как кабачок, можно приготовить разнообразные блюда - салаты, блины, рагу, запеканки - и даже напитки. Благодаря минералам и витаминам В1, В2 и С, кабачок оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и иммунитет.

О том, как готовить овощной рулет из кабачков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати легко".

Что нужно для рулета из кабачков

Для того чтобы приготовить кабачковый рулет, нужны следующие ингредиенты:

  • Кабачки - 550 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Майонез - 3 ст л.
  • Мука - 3 ст. л.
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Сырки плавленые (по 70 г) - 3 шт.
  • Помидор - 2 шт.
  • Соль - 0,5 ч л.
  • Перец - по вкусу
  • Сухой чеснок - щепотка
  • Укроп - 1-2 веточки
  • Противень или плоская силиконовая форма для выпечки 40х30 см

Как готовить рулет из кабачков

Для того чтобы приготовить кабачковый рулет, помойте и натрите кабачок на большой терке, добавьте соль, перемешайте и оставьте на 5 минут. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и сметану, тщательно перемешайте.

Выжмите из кабачков сок и добавьте натертую массу к яйцам со сметаной. Тщательно перемешайте смесь, добавьте муку - и снова перемешайте овощное тесто.

Равномерно выложите кабачковую массу на застеленный пергаментом противень или силиконовую форму. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте основу для рулета 20 минут.

Для начинки натрите на терке сырки, добавьте майонез и чеснок и перемешайте компоненты. Рабочую поверхность застелите пищевой пленкой, выложите кабачковый коржик и творожную начинку.

Помойте помидоры и укроп, помидоры нарежьте на тонкие кружочки, укроп измельчите. Выложите ингредиенты на творожную начинку.

Скрутите рулет, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. После этого рулет можно нарезать и есть.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыРацион