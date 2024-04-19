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Кабачковый рулет: рецепт легкого и полезного блюда

Пятница 19 апреля 2024 10:00
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Кабачковый рулет: рецепт легкого и полезного блюда Как готовить рулет из кабачков (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Из такого питательного и бюджетного овоща, как кабачок, можно приготовить разнообразные блюда - салаты, блины, рагу, запеканки - и даже напитки. Благодаря минералам и витаминам В1, В2 и С, кабачок оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и иммунитет.

О том, как готовить овощной рулет из кабачков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати легко".

Что нужно для рулета из кабачков

Для того чтобы приготовить кабачковый рулет, нужны следующие ингредиенты:

  • Кабачки - 550 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Майонез - 3 ст л.
  • Мука - 3 ст. л.
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Сырки плавленые (по 70 г) - 3 шт.
  • Помидор - 2 шт.
  • Соль - 0,5 ч л.
  • Перец - по вкусу
  • Сухой чеснок - щепотка
  • Укроп - 1-2 веточки
  • Противень или плоская силиконовая форма для выпечки 40х30 см

Как готовить рулет из кабачков

Для того чтобы приготовить кабачковый рулет, помойте и натрите кабачок на большой терке, добавьте соль, перемешайте и оставьте на 5 минут. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и сметану, тщательно перемешайте.

Выжмите из кабачков сок и добавьте натертую массу к яйцам со сметаной. Тщательно перемешайте смесь, добавьте муку - и снова перемешайте овощное тесто.

Равномерно выложите кабачковую массу на застеленный пергаментом противень или силиконовую форму. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте основу для рулета 20 минут.

Для начинки натрите на терке сырки, добавьте майонез и чеснок и перемешайте компоненты. Рабочую поверхность застелите пищевой пленкой, выложите кабачковый коржик и творожную начинку.

Помойте помидоры и укроп, помидоры нарежьте на тонкие кружочки, укроп измельчите. Выложите ингредиенты на творожную начинку.

Скрутите рулет, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час. После этого рулет можно нарезать и есть.

Кстати, недавно мы писали о том, как готовить пирог с творогом и зеленью.

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