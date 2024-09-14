Човлент по-закарпатськи: рецепт ситної страви з квасолею та м'ясом
Човлент - це ситна суботня єврейська страва, яка стала досить поширеною на території України, особливо на Закарпатті. Готують човлент з м'яса, квасолі, крупи і овочів, завдяки чому він стає схожим на рагу або на дуже густий суп.
Про те, як готувати човлент, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Що потрібно для човленту
Для того, щоб приготувати човлент по-закарпатськи, потрібні такі продукти:
- м'ясо - 500 г;
- олія - 4-5 ст. л.;
- перлова крупа - 200 г;
- морква - 2 шт.;
- квасоля - 500 г;
- цибуля - 2 шт.;
- часник - 3 зубчики;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку;
- зелень петрушки - жменька.
Як готувати човлент по-закарпатськи
Перлову крупу необхідно замочити - радять це робити на ніч. Перекладіть крупу в каструлю, влийте воду (стільки ж, скільки і крупи), та посоліть до смаку.
Накрийте каструлю кришкою та доведіть рідину до кипіння. Після чого треба зменшити вогонь та варити крупу до готовності.
В окремій каструлі потрібно відварити квасолю. Якщо квасоля молода, замочувати її не потрібно. Злегка підсоліть квасолю та, заливши водою, відваріть її майже до готовності.
М'ясо для човленту можна використовувати будь-яке, проте його необхідно нарізати на невеликі шматочки. В розігріту пательню налийте олію і обсмажте м'ясо до скоринки.
Моркву треба почистити і нарізати на кубики. Цибулю очистьте і наріжте, а потім всипте до підсмаженого м'яса. Протушкуйте продукти протягом 2-3 хвилин, а потім всипте моркву.
Перемішайте засмажку з м'ясом, підсоліть та поперчіть, за бажанням додайте паприку. Ретельно перемішайте продукти і налийте близько стакана води.
Накрийте пательню кришкою і тушкуйте все до готовності, періодично перемішуючи. Коли каша та квасоля будуть готові, почистьте та розчавіть часник, а зелень промийте та подрібніть.
Розкладіть продукти по глиняних горщиках або формочках. Спочатку потрібно розкласти перлову кашу, потім квасолю, а зверху - часник та м'ясо з морквою і цибулею.
Притрусіть страву зеленню і рівномірно розлийте сік з-під тушкованого м'яса. Накрийте горщики кришками і випікайте в розігрітій до 160 градусів духовці протягом 30-40 хвилин.
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