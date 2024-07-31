Кабачкова запіканка з рикотою в томатному соусі: рецепт легкої вечері з літніх овочів

Така легка кабачкова запіканка з томатним соусом і сиром чудово підійде для вечері або перекусу. Кабачки - це водночас ситний і ніжний продукт, який набуває незвичного смаку від поєднання з тушкованими томатами і сирною скоринкою.
Про те, як готувати запіканку з кабачків і рикоти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку з рецептами від фуд-блогерки nata.cooking.
Для приготування цієї ніжної і ситної запіканки з кабачків, потрібні наступні продукти:
Промийте листя базиліку і подрібніть його. Окремо натріть моцарелу та пармезан.
Помийте кабачки, відріжте плодоніжку і наріжте овочі на довгі слайси. Такі смужечки мають бути приблизно 5 мм завтовшки.
Після цього потрібно розігріти пательню з олією та обсмажити кабачкові слайси з кожного боку по 2-3 хвилини. Готові кабачки мають бути м'якими. Також, замість підсмажування їх можна попередньо запекти в духовці - протягом 15 хвилин.
Приготуйте соус. Для цього очистьте часник і злегка обсмажте його на пательні, до появи аромату. Після цього перекладіть в пательню томати у власному соку.
Додайте спеції, сіль та перець. Перемішайте і готуйте, помішуючи, протягом 5-7 хвилин на середньому вогні, до загустіння.
Для того, щоб приготувати начинку для баклажанової запіканки, з'єднайте пармезан з рикотою в глибокій мисці. Додайте жовток, подрібнене листя базиліку, спеції - і ретельно перемішайте начинку.
У невелику форму для запікання викладіть частину соусу. На кабачковий слайс викладіть неповну столову ложку начинки - і згорніть скибку в рулетик.
Повторіть цей крок з іншими слайсами баклажана, після цього перекладіть їх у форму. Зверху на баклажани викладіть решту соусу і рівномірно присипте моцарелою. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте страву протягом 20-25 хвилин.
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