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Кабачковая запеканка с рикоттой в томатном соусе: рецепт легкого ужина из летних овощей

Как готовить запеканку из кабачков и рикотты (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Такая легкая кабачковая запеканка с томатным соусом и сыром отлично подойдет для ужина или перекуса. Кабачки - это одновременно сытный и нежный продукт, приобретающий необычный вкус от сочетания с тушенными томатами ы сырной корочкой.

О том, как готовить запеканку с кабачков и рикотты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу с рецептами от фуд-блогера nata.cooking.

Что нужно для кабачковой запеканки с рикоттой

Для приготовления этой нежной и сытной запеканки из кабачков нужны следующие продукты:

  • кабачки или цукини - 2-3 шт.
  • помидоры в собственном соке - 1 банка;
  • яйцо - 1 шт.;
  • рикотта - 250 г;
  • моцарелла - 100 г;
  • пармезан - 50-100 г;
  • чеснок - 1-2 зубчика;
  • растительное масло - 0,5 ст. л.;
  • базилик - 5-7 листочков;
  • итальянские травы - по вкусу;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как запекать кабачки в томатном соусе

Промойте листья базилика и измельчите его. Отдельно натрите моцареллу и пармезан.

Помойте кабачки, отрежьте плодоножку и нарежьте овощи на длинные слайсы. Такие полосочки должны быть примерно 5 мм толщиной.

После этого нужно разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить кабачковые слайсы с каждой стороны по 2-3 минуты. Готовые кабачки должны быть мягкими. Также, вместо поджаривания их можно предварительно запечь в духовке - в течение 15 минут.

Приготовьте соус. Для этого очистьте чеснок и слегка обжарьте его на сковороде до появления аромата. После этого переложите в сковороду томаты в собственном соке.

Добавьте специи, соль и перец. Перемешайте и готовьте, помешивая, в течение 5-7 минут на среднем огне, до загустения.

Для того чтобы приготовить начинку для баклажанной запеканки, соедините пармезан с рикоттой в глубокой миске. Добавьте желток, измельченные листья базилика, специи - и тщательно перемешайте начинку.

В небольшую форму для запекания выложите часть соуса. На кабачковый слайс выложите неполную столовую ложку начинки - и сверните ломтик в рулетик.

Повторите этот шаг с другими слайсами баклажана, затем переложите их в форму. Сверху на баклажаны выложите оставшийся соус и равномерно присыпьте моцареллой. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо в течение 20-25 минут.

 

 

 

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