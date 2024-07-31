Кабачковая запеканка с рикоттой в томатном соусе: рецепт легкого ужина из летних овощей

Что нужно для кабачковой запеканки с рикоттой

Для приготовления этой нежной и сытной запеканки из кабачков нужны следующие продукты:

кабачки или цукини - 2-3 шт.

помидоры в собственном соке - 1 банка;

яйцо - 1 шт.;

рикотта - 250 г;

моцарелла - 100 г;

пармезан - 50-100 г;

чеснок - 1-2 зубчика;

растительное масло - 0,5 ст. л.;

базилик - 5-7 листочков;

итальянские травы - по вкусу;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как запекать кабачки в томатном соусе

Промойте листья базилика и измельчите его. Отдельно натрите моцареллу и пармезан.

Помойте кабачки, отрежьте плодоножку и нарежьте овощи на длинные слайсы. Такие полосочки должны быть примерно 5 мм толщиной.

После этого нужно разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить кабачковые слайсы с каждой стороны по 2-3 минуты. Готовые кабачки должны быть мягкими. Также, вместо поджаривания их можно предварительно запечь в духовке - в течение 15 минут.

Приготовьте соус. Для этого очистьте чеснок и слегка обжарьте его на сковороде до появления аромата. После этого переложите в сковороду томаты в собственном соке.

Добавьте специи, соль и перец. Перемешайте и готовьте, помешивая, в течение 5-7 минут на среднем огне, до загустения.

Для того чтобы приготовить начинку для баклажанной запеканки, соедините пармезан с рикоттой в глубокой миске. Добавьте желток, измельченные листья базилика, специи - и тщательно перемешайте начинку.

В небольшую форму для запекания выложите часть соуса. На кабачковый слайс выложите неполную столовую ложку начинки - и сверните ломтик в рулетик.

Повторите этот шаг с другими слайсами баклажана, затем переложите их в форму. Сверху на баклажаны выложите оставшийся соус и равномерно присыпьте моцареллой. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо в течение 20-25 минут.