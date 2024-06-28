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Кабачковая запеканка с куриным филе: рецепт нежирного летнего ужина

Пятница 28 июня 2024 18:46
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Кабачковая запеканка с куриным филе: рецепт нежирного летнего ужина Кабачковая запеканка с куриным филе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Кабачки - летний овощ, который может использоваться в приготовлении пищи во многих разнообразных рецептах, от блинов до пасты. Запеканка с кабачками и куриным филе - отличный и легкий вариант для ужина.

О том, как приготовить запеканку с куриным филе и кабачками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно для кабачковой запеканки с курятиной

Для приготовления такой несладкой запеканки на ужин нужны следующие продукты:

  • куриное филе - 300 г;
  • кабачок - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • яйца - 2 шт.;
  • сыр - 100 г;
  • зелень - по вкусу;
  • чеснок сушеный - 1 ч. л.;
  • хмели-суннели - 1 ч. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить запеканку с кабачками и курицей

Для этой запеканки нужно сделать овощно-мясной фарш. Сначала промойте кабачок и натрите его на терке. Очищать овощ от кожицы не обязательно, однако если вам не нравится ее вкус, кожицу можно срезать.

Добавьте в миску с кабачком примерно 0,5 ст. л. соли, подождите 15 минут, чтобы кабачок пустил сок. Жидкость нужно слить, чтобы запеканка не была слишком жидкой.

Кабачковая запеканка с куриным филе: рецепт нежирного летнего ужина

Натертый кабачок присыпьте солью (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Для мясного фарша промойте филе и нарежьте его на меньшие кусочки. Очистьте лук, нарежьте его произвольными кусочками. Затем измельчите эти ингредиенты в мясорубке.

Для приготовления кабачковой запеканки можно использовать готовый фарш, однако в этом случае лук необходимо измельчить или отдельно перекрутить на мясорубке, а затем смешать с фаршем.

Переложите фарш к натертому кабачку, убедившись, что овощ больше не выделяет жидкость.

Разбейте в смесь яйца, всыпьте сушеный чеснок и хмели-сунели, добавьте соль и перец. По желанию можно добавить зелень, например базилик, укроп или петрушку, предварительно промыв и измельчив их.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, затем выложите в небольшую форму для запекания.

Лучше выбирать стеклянную или керамическую форму - она сильнее прогревается благодаря толстым стенкам.

Кабачковая запеканка с куриным филе: рецепт нежирного летнего ужина

Выложите фарш в форму для запекания (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте блюдо выпекаться на 40 минут. В это время натрите сыр, можно брать любой, по своему вкусу, или даже несколько.

Посыпьте запеченный кабачок с фаршем натертым сыром и верните блюдо в духовку еще на несколько минут до расплавления сыра и образования золотистой корочки.

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