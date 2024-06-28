Кабачковая запеканка с куриным филе: рецепт нежирного летнего ужина
Кабачки - летний овощ, который может использоваться в приготовлении пищи во многих разнообразных рецептах, от блинов до пасты. Запеканка с кабачками и куриным филе - отличный и легкий вариант для ужина.
О том, как приготовить запеканку с куриным филе и кабачками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Что нужно для кабачковой запеканки с курятиной
Для приготовления такой несладкой запеканки на ужин нужны следующие продукты:
- куриное филе - 300 г;
- кабачок - 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- сыр - 100 г;
- зелень - по вкусу;
- чеснок сушеный - 1 ч. л.;
- хмели-суннели - 1 ч. л.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить запеканку с кабачками и курицей
Для этой запеканки нужно сделать овощно-мясной фарш. Сначала промойте кабачок и натрите его на терке. Очищать овощ от кожицы не обязательно, однако если вам не нравится ее вкус, кожицу можно срезать.
Добавьте в миску с кабачком примерно 0,5 ст. л. соли, подождите 15 минут, чтобы кабачок пустил сок. Жидкость нужно слить, чтобы запеканка не была слишком жидкой.
Натертый кабачок присыпьте солью (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Для мясного фарша промойте филе и нарежьте его на меньшие кусочки. Очистьте лук, нарежьте его произвольными кусочками. Затем измельчите эти ингредиенты в мясорубке.
Для приготовления кабачковой запеканки можно использовать готовый фарш, однако в этом случае лук необходимо измельчить или отдельно перекрутить на мясорубке, а затем смешать с фаршем.
Переложите фарш к натертому кабачку, убедившись, что овощ больше не выделяет жидкость.
Разбейте в смесь яйца, всыпьте сушеный чеснок и хмели-сунели, добавьте соль и перец. По желанию можно добавить зелень, например базилик, укроп или петрушку, предварительно промыв и измельчив их.
Тщательно перемешайте все ингредиенты, затем выложите в небольшую форму для запекания.
Лучше выбирать стеклянную или керамическую форму - она сильнее прогревается благодаря толстым стенкам.
Выложите фарш в форму для запекания (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте блюдо выпекаться на 40 минут. В это время натрите сыр, можно брать любой, по своему вкусу, или даже несколько.
Посыпьте запеченный кабачок с фаршем натертым сыром и верните блюдо в духовку еще на несколько минут до расплавления сыра и образования золотистой корочки.
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