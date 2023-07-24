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Кабачковая икра "как из магазина": обалденный рецепт на зиму

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Понедельник 24 июля 2023 08:20
Кабачковая икра "как из магазина": обалденный рецепт на зиму Как приготовить вкусную кабачковую икру (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Кабачковая икра в магазине стоит немало, но приготовить ее можно самостоятельно, а затем лакомиться зимой.

Рецептом поделились на YouTube-канале Моє Подвір'я.

Составляющие:

  • 2 кг почищенных молодых кабачков
  • 500 г почищенной моркови
  • 500 г почищенного лука
  • 1 ст. л. соли без горки
  • 2 ч. л. сахара
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. уксуса
  • 100 мл масла растительного

Способ приготовления

Нарежьте кабачки кубиками и посыпьте солью. Перемешайте и оставьте на полчаса.

Тем временем нарежьте морковь соломкой, сложите в казанок, добавьте 50 мл растительного масла и протушите под крышкой в течение 7-10 минут.

Добавьте нарезанный полукольцами лук и протушите все вместе. Когда лук станет прозрачным, добавьте соль, сахар, томатную пасту. Вымешайте и протушите под крышкой на маленьком огне.

Кабачки откиньте на дуршлаг, чтобы вышел весь сок. Переложите в казанок, добавьте 50 мл растительного масла и протушите под крышкой 15 минут (они должны стать мягкими).

К кабачкам переложите зажарку из моркови и лука, перемешайте и протушите еще 15 минут.

Перебейте блендером, добавьте 1 столовую ложку уксуса. Переложите в банки и простерилизуйте в течение 15 минут.

Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Раньше мы писали о вкуснятине из двух кабачков за 5 минут, которую вы захотите готовить каждый день.

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