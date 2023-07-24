Кабачковая икра "как из магазина": обалденный рецепт на зиму

Кабачковая икра в магазине стоит немало, но приготовить ее можно самостоятельно, а затем лакомиться зимой.

Составляющие:

2 кг почищенных молодых кабачков

500 г почищенной моркови

500 г почищенного лука

1 ст. л. соли без горки

2 ч. л. сахара

2 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. уксуса

100 мл масла растительного

Способ приготовления

Нарежьте кабачки кубиками и посыпьте солью. Перемешайте и оставьте на полчаса.

Тем временем нарежьте морковь соломкой, сложите в казанок, добавьте 50 мл растительного масла и протушите под крышкой в течение 7-10 минут.

Добавьте нарезанный полукольцами лук и протушите все вместе. Когда лук станет прозрачным, добавьте соль, сахар, томатную пасту. Вымешайте и протушите под крышкой на маленьком огне.

Кабачки откиньте на дуршлаг, чтобы вышел весь сок. Переложите в казанок, добавьте 50 мл растительного масла и протушите под крышкой 15 минут (они должны стать мягкими).

К кабачкам переложите зажарку из моркови и лука, перемешайте и протушите еще 15 минут.

Перебейте блендером, добавьте 1 столовую ложку уксуса. Переложите в банки и простерилизуйте в течение 15 минут.

Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.