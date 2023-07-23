Смакота з двох кабачків за 5 хвилин, яку ви захочете готувати щодня

З кабачків можна приготувати багато смачних страв: супи, пироги, млинці і навіть солодку випічку. А як щодо салату з сирих овочів з краплею спецій? Такий швидкий салат стане чудовим доповненням до основної страви.

Якщо не враховувати час на маринування, готуються такі кабачки всього за п'ять хвилин.