Кабачки смачніші за м'ясо. Дешева страва, яку з'їдають миттєво

Кабачки влітку коштують недорого, а готувати з них можна все: супи, гарніри, пироги і навіть десерти. Пропонуємо вам страву з овочу, яка конкуруватиме з м'ясом.
Рецептом поділилися на YouTube Українська кухня.
Розріжте кожен кабачок навпіл і поріжте слайсами. Потім трохи відбийте молотком для відбивних і посоліть. Відставте на 15 хвилин.
Тим часом приготуйте кляр. З'єднайте яйця з гірчицею, сіллю і копченою паприкою. Додайте натертий на дрібній тертці твердий сир.
Висипте на пласку тарілку кукурудзяне борошно.
Вилийте на розігріту пательню олію. Обваляйте кожен шматок кабачка спочатку в борошні, потім в яйці з сиром, знову в борошні і викладіть на пательню.
Обсмажуйте з обох боків до золотистого кольору. Готові кабачки викладіть на встелену паперовими рушниками тарілку.
Раніше ми писали, як приготувати кабачки в духовці, від яких потечуть слинки.
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