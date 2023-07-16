Кабачки вкуснее мяса. Дешевое блюдо, которое съедают мгновенно

Составляющие:

3 шт. - кабачки

200 г - мука кукурузная

4 шт. - яйца

100 г - сыр

Соль

Копченая паприка

Горчица

Масло для жарки

Как приготовить вкуснятину

Разрежьте каждый кабачок пополам и порежьте слайсами. Затем немного отбейте молотком для отбивных и посолите. Отставьте на 15 минут.

Тем временем приготовьте кляр. Соедините яйца с горчицей, солью и копченой паприкой. Добавьте натертый на мелкой терке сыр.

Высыпьте на плоскую тарелку кукурузную муку.

Вылейте на разогретое сковороду масло. Обваляйте каждый кусок кабачка сначала в муке, затем в яйце с творогом, снова в муке и выложите на сковороду.

Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые кабачки выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку.