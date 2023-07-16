Кабачки смачніші за м'ясо. Дешева страва, яку з'їдають миттєво

Кабачки влітку коштують недорого, а готувати з них можна все: супи, гарніри, пироги і навіть десерти. Пропонуємо вам страву з овочу, яка конкуруватиме з м'ясом.

Складники:

3 шт. - кабачки

200 г - борошно кукурудзяне

4 шт. - яйця

100 г - сир

Сіль

Копчена паприка

Гірчиця

Олія для смаження

Як приготувати смакоту

Розріжте кожен кабачок навпіл і поріжте слайсами. Потім трохи відбийте молотком для відбивних і посоліть. Відставте на 15 хвилин.

Тим часом приготуйте кляр. З'єднайте яйця з гірчицею, сіллю і копченою паприкою. Додайте натертий на дрібній тертці твердий сир.

Висипте на пласку тарілку кукурудзяне борошно.

Вилийте на розігріту пательню олію. Обваляйте кожен шматок кабачка спочатку в борошні, потім в яйці з сиром, знову в борошні і викладіть на пательню.

Обсмажуйте з обох боків до золотистого кольору. Готові кабачки викладіть на встелену паперовими рушниками тарілку.