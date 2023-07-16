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Кабачки вкуснее мяса. Дешевое блюдо, которое съедают мгновенно

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Воскресенье 16 июля 2023 08:00
Кабачки вкуснее мяса. Дешевое блюдо, которое съедают мгновенно Как приготовить кабачки вкусно (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Кабачки летом стоят недорого, а готовить из них можно все: супы, гарниры, пироги и даже десерты. Предлагаем вам блюдо из овоща, которое будет конкурировать с мясом.

Рецептом разделились на YouTube Українська кухня.

Составляющие:

  • 3 шт. - кабачки
  • 200 г - мука кукурузная
  • 4 шт. - яйца
  • 100 г - сыр
  • Соль
  • Копченая паприка
  • Горчица
  • Масло для жарки

Как приготовить вкуснятину

Разрежьте каждый кабачок пополам и порежьте слайсами. Затем немного отбейте молотком для отбивных и посолите. Отставьте на 15 минут.

Тем временем приготовьте кляр. Соедините яйца с горчицей, солью и копченой паприкой. Добавьте натертый на мелкой терке сыр.

Высыпьте на плоскую тарелку кукурузную муку.

Вылейте на разогретое сковороду масло. Обваляйте каждый кусок кабачка сначала в муке, затем в яйце с творогом, снова в муке и выложите на сковороду.

Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые кабачки выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку.

Раньше мы писали, как приготовить кабачки в духовке, от которых потекут слюнки.

Также читайте, как приготовить вкусные кабачки карри.

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