Кабачки вкуснее мяса. Дешевое блюдо, которое съедают мгновенно
Кабачки летом стоят недорого, а готовить из них можно все: супы, гарниры, пироги и даже десерты. Предлагаем вам блюдо из овоща, которое будет конкурировать с мясом.
Рецептом разделились на YouTube Українська кухня.
Составляющие:
- 3 шт. - кабачки
- 200 г - мука кукурузная
- 4 шт. - яйца
- 100 г - сыр
- Соль
- Копченая паприка
- Горчица
- Масло для жарки
Как приготовить вкуснятину
Разрежьте каждый кабачок пополам и порежьте слайсами. Затем немного отбейте молотком для отбивных и посолите. Отставьте на 15 минут.
Тем временем приготовьте кляр. Соедините яйца с горчицей, солью и копченой паприкой. Добавьте натертый на мелкой терке сыр.
Высыпьте на плоскую тарелку кукурузную муку.
Вылейте на разогретое сковороду масло. Обваляйте каждый кусок кабачка сначала в муке, затем в яйце с творогом, снова в муке и выложите на сковороду.
Обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые кабачки выложите на застеленную бумажными полотенцами тарелку.
Раньше мы писали, как приготовить кабачки в духовке, от которых потекут слюнки.
Также читайте, как приготовить вкусные кабачки карри.