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Кабачки з сардиною на зиму: незвично, неймовірно смачно та доступно!

Як приготувати кабачки с сардиною на зиму (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Українські кулінарки радять спробувати дуже незвичну консервацію - кабачки с сардиною. Готується вона дуже легко, смак виходить неймовірний, а взимку така баночка може замінити цілу готову страву.

Як приготувати кабачки з сардиною на зиму, розповіли у Telegram-каналі "Рецепти Файних Господинь".

Що вам потрібно для цієї страви

З вказаної порції продуктів має вийти 5 півлітрових банок. Якщо ви хочете зробити менше чи більше - поділіть чи помножте вказані інгредієнти на потрібну кількість. 

"Минулого року цей рецепт створив справжній бум серед закруток, одні фукали, інші хвалили, а ми перевірили й можемо сміло радити вам. На смак ця страва нагадує сардину в томаті, трохи ніжніший смак за рахунок кабачків", - каже авторка рецепта Уляна Левицька.

  • 250 г олії
  • 0,5 кг моркви
  • 0,5 кг цибулі
  • 175 г кетчупу (до шашлику)
  • 1 кг 250 г кабачків
  • 1 банка сардин в олії
  • 1,5 ст. л. солі
  • 125 г цукру
  • 50 г оцту (9%)

Як приготувати кабачки з сардиною

Моркву миємо, чистимо, тремо на грубій тертці. Цибулю та кабачки ріжемо кубиками.

Беремо каструлю з товстим дном, наливаємо олію, додаємо моркву і тушкуємо. Потім додаємо цибулю, тушкуємо, помішуємо. Згодом додаємо кетчуп.

Коли все закипить, додаємо кабачки, а потім сардину (попередньо потрібно обібрати від хребтових кісток). Ще додаємо сіль, цукор і тушкуємо приблизно 30 хвилин. Потім вливаємо оцет й тушкуємо ще 20 хвилин.

Готову страву розкладаємо у стерилізовані банки та закручуємо.

Кабачки с сардиною на зиму (скриншот)

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати дуже смачну та бюджетну заправку до борщу на зиму.

А також розповідали про те, як зробити дуже смачну аджику по рецепту, якому понад 100 років.

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