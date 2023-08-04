Ароматна аджика з морквою: так смачно, що неможливо відірватися!

Сезон помідорів та болгарського перцю у самому розпалі. А це означає, що зараз саме час закривати літні дари в баночки, щоб насолодитися ними взимку. Одна з найпопулярніших консервацій – це аджика.

Оригінальним рецептом аджики з морквою поділилася кулінарка Оксана Вознюк у виданні " Факти ".

Що вам знадобиться

Овочі:

Помідори – 5 кг

Перець болгарський – 1 кг

Морква – 1 кг

Яблука з кислинкою – 1 кг

Спеції:

Чилі – 3 шт. (перемолоти)

Сіль – 4 ст. ложки

Олія - 150 г

Цукор - 300 г

Оцет - 300 г

Часник - 300 г

Спосіб приготування

Всі овочі помити, почистити та перемолоти. Скласти у велику каструлю та варити на невеликому вогні 3 години. Далі до овочів додаємо всі спеції, вказані у рецепті.

Після цього варимо ще 35 хвилин. За 10 хвилин до закінчення варіння додаємо перемелений часник.

Готову аджику розкладаємо по стерилізованим підготовленим банкам і закочуємо кришками. Банки перевертаємо кришками донизу і накриваємо ковдрою.

"Пропоную вам рецепт аджики, яку робили колись моя бабуся та мама. Я теж уже років двадцять її готую. Рецепт досить простий, тому варто взяти його до уваги", - рекомендує Оксана Вознюк.

А ось ще один рецепт аджики, який вам точно сподобається: