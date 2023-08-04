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Ароматна аджика з морквою: так смачно, що неможливо відірватися!

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П'ятниця 04 серпня 2023 08:27
Ароматна аджика з морквою: так смачно, що неможливо відірватися! Найсмачніша аджика на зиму (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон помідорів та болгарського перцю у самому розпалі. А це означає, що зараз саме час закривати літні дари в баночки, щоб насолодитися ними взимку. Одна з найпопулярніших консервацій – це аджика.

Оригінальним рецептом аджики з морквою поділилася кулінарка Оксана Вознюк у виданні "Факти".

Що вам знадобиться

Овочі:

  • Помідори – 5 кг
  • Перець болгарський – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Яблука з кислинкою – 1 кг

Спеції:

  • Чилі – 3 шт. (перемолоти)
  • Сіль – 4 ст. ложки
  • Олія - 150 г
  • Цукор - 300 г
  • Оцет - 300 г
  • Часник - 300 г

Спосіб приготування

Всі овочі помити, почистити та перемолоти. Скласти у велику каструлю та варити на невеликому вогні 3 години. Далі до овочів додаємо всі спеції, вказані у рецепті.

Після цього варимо ще 35 хвилин. За 10 хвилин до закінчення варіння додаємо перемелений часник.

Готову аджику розкладаємо по стерилізованим підготовленим банкам і закочуємо кришками. Банки перевертаємо кришками донизу і накриваємо ковдрою.

"Пропоную вам рецепт аджики, яку робили колись моя бабуся та мама. Я теж уже років двадцять її готую. Рецепт досить простий, тому варто взяти його до уваги", - рекомендує Оксана Вознюк.

А ось ще один рецепт аджики, який вам точно сподобається:

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати найпростішу та найсмачнішу заправку для борщу на зиму.

А також ми ділилися найпростішим рецептом засолювання сала у банку для тривалого зберігання.

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