Ароматна аджика з морквою: так смачно, що неможливо відірватися!
Сезон помідорів та болгарського перцю у самому розпалі. А це означає, що зараз саме час закривати літні дари в баночки, щоб насолодитися ними взимку. Одна з найпопулярніших консервацій – це аджика.
Оригінальним рецептом аджики з морквою поділилася кулінарка Оксана Вознюк у виданні "Факти".
Що вам знадобиться
Овочі:
- Помідори – 5 кг
- Перець болгарський – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Яблука з кислинкою – 1 кг
Спеції:
- Чилі – 3 шт. (перемолоти)
- Сіль – 4 ст. ложки
- Олія - 150 г
- Цукор - 300 г
- Оцет - 300 г
- Часник - 300 г
Спосіб приготування
Всі овочі помити, почистити та перемолоти. Скласти у велику каструлю та варити на невеликому вогні 3 години. Далі до овочів додаємо всі спеції, вказані у рецепті.
Після цього варимо ще 35 хвилин. За 10 хвилин до закінчення варіння додаємо перемелений часник.
Готову аджику розкладаємо по стерилізованим підготовленим банкам і закочуємо кришками. Банки перевертаємо кришками донизу і накриваємо ковдрою.
"Пропоную вам рецепт аджики, яку робили колись моя бабуся та мама. Я теж уже років двадцять її готую. Рецепт досить простий, тому варто взяти його до уваги", - рекомендує Оксана Вознюк.
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