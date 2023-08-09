Кабачки с сардиной на зиму: необычно, невероятно вкусно и доступно!

Что вам нужно для этого блюда

Из указанной порции продуктов должно получиться 5 полулитровых банок. Если вы хотите сделать меньше или больше - поделите или умножьте указанные ингредиенты на нужное количество.

"В прошлом году этот рецепт создал настоящий бум среди закруток, одни фукали, другие хвалили, а мы проверили и можем смело советовать вам. На вкус это блюдо напоминает сардину в томате, чуть более нежный вкус за счет кабачков", - говорит автор рецепта Ульяна Левицкая.

250 г растительного масла

0,5 кг моркови

0,5 кг лука

175 г кетчупа (к шашлыку)

1 кг 250 г кабачков

1 банка сардин в масле

1,5 ст. л. соли

125 г сахара

50 г уксуса (9%)

Как приготовить кабачки с сардиной.

Морковь моем, чистим, трем на грубой терке. Лук и кабачки режем кубиками.

Берем кастрюлю с толстым дном, наливаем растительное масло, добавляем морковь и тушим. Затем добавляем лук, тушим, помешиваем. Потом добавляем кетчуп.

Когда все закипит, добавляем кабачки, а затем сардину (предварительно нужно обобрать от хребтовых костей). Еще добавляем соль, сахар и тушим примерно 30 минут. Затем вливаем уксус и тушим еще 20 минут.

Готовое блюдо раскладываем в стерилизованные банки и закручиваем.

Кабачки с сардиной на зиму (скриншот)