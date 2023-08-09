Кабачки с сардиной на зиму: необычно, невероятно вкусно и доступно!

Украинские кулинарки советуют попробовать очень необычную консервацию – кабачки с сардиной. Готовится она очень легко, вкус получается невероятный, а зимой такая баночка может заменить целое готовое блюдо.
Как приготовить кабачки с сардиной на зиму, рассказали в Telegram-канале "Рецепти Файних Господинь".
Из указанной порции продуктов должно получиться 5 полулитровых банок. Если вы хотите сделать меньше или больше - поделите или умножьте указанные ингредиенты на нужное количество.
"В прошлом году этот рецепт создал настоящий бум среди закруток, одни фукали, другие хвалили, а мы проверили и можем смело советовать вам. На вкус это блюдо напоминает сардину в томате, чуть более нежный вкус за счет кабачков", - говорит автор рецепта Ульяна Левицкая.
Морковь моем, чистим, трем на грубой терке. Лук и кабачки режем кубиками.
Берем кастрюлю с толстым дном, наливаем растительное масло, добавляем морковь и тушим. Затем добавляем лук, тушим, помешиваем. Потом добавляем кетчуп.
Когда все закипит, добавляем кабачки, а затем сардину (предварительно нужно обобрать от хребтовых костей). Еще добавляем соль, сахар и тушим примерно 30 минут. Затем вливаем уксус и тушим еще 20 минут.
Готовое блюдо раскладываем в стерилизованные банки и закручиваем.
Кабачки с сардиной на зиму (скриншот)
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