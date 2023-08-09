Кабачки з сардиною на зиму: незвично, неймовірно смачно та доступно!
Українські кулінарки радять спробувати дуже незвичну консервацію - кабачки с сардиною. Готується вона дуже легко, смак виходить неймовірний, а взимку така баночка може замінити цілу готову страву.
Як приготувати кабачки з сардиною на зиму, розповіли у Telegram-каналі "Рецепти Файних Господинь".
Що вам потрібно для цієї страви
З вказаної порції продуктів має вийти 5 півлітрових банок. Якщо ви хочете зробити менше чи більше - поділіть чи помножте вказані інгредієнти на потрібну кількість.
"Минулого року цей рецепт створив справжній бум серед закруток, одні фукали, інші хвалили, а ми перевірили й можемо сміло радити вам. На смак ця страва нагадує сардину в томаті, трохи ніжніший смак за рахунок кабачків", - каже авторка рецепта Уляна Левицька.
- 250 г олії
- 0,5 кг моркви
- 0,5 кг цибулі
- 175 г кетчупу (до шашлику)
- 1 кг 250 г кабачків
- 1 банка сардин в олії
- 1,5 ст. л. солі
- 125 г цукру
- 50 г оцту (9%)
Як приготувати кабачки з сардиною
Моркву миємо, чистимо, тремо на грубій тертці. Цибулю та кабачки ріжемо кубиками.
Беремо каструлю з товстим дном, наливаємо олію, додаємо моркву і тушкуємо. Потім додаємо цибулю, тушкуємо, помішуємо. Згодом додаємо кетчуп.
Коли все закипить, додаємо кабачки, а потім сардину (попередньо потрібно обібрати від хребтових кісток). Ще додаємо сіль, цукор і тушкуємо приблизно 30 хвилин. Потім вливаємо оцет й тушкуємо ще 20 хвилин.
Готову страву розкладаємо у стерилізовані банки та закручуємо.
Кабачки с сардиною на зиму (скриншот)
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