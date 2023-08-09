Кабачки з сардиною на зиму: незвично, неймовірно смачно та доступно!

Українські кулінарки радять спробувати дуже незвичну консервацію - кабачки с сардиною. Готується вона дуже легко, смак виходить неймовірний, а взимку така баночка може замінити цілу готову страву.

Як приготувати кабачки з сардиною на зиму, розповіли у Telegram-каналі "Рецепти Файних Господинь".

Що вам потрібно для цієї страви

З вказаної порції продуктів має вийти 5 півлітрових банок. Якщо ви хочете зробити менше чи більше - поділіть чи помножте вказані інгредієнти на потрібну кількість.

"Минулого року цей рецепт створив справжній бум серед закруток, одні фукали, інші хвалили, а ми перевірили й можемо сміло радити вам. На смак ця страва нагадує сардину в томаті, трохи ніжніший смак за рахунок кабачків", - каже авторка рецепта Уляна Левицька.

250 г олії

0,5 кг моркви

0,5 кг цибулі

175 г кетчупу (до шашлику)

1 кг 250 г кабачків

1 банка сардин в олії

1,5 ст. л. солі

125 г цукру

50 г оцту (9%)

Як приготувати кабачки з сардиною

Моркву миємо, чистимо, тремо на грубій тертці. Цибулю та кабачки ріжемо кубиками.

Беремо каструлю з товстим дном, наливаємо олію, додаємо моркву і тушкуємо. Потім додаємо цибулю, тушкуємо, помішуємо. Згодом додаємо кетчуп.

Коли все закипить, додаємо кабачки, а потім сардину (попередньо потрібно обібрати від хребтових кісток). Ще додаємо сіль, цукор і тушкуємо приблизно 30 хвилин. Потім вливаємо оцет й тушкуємо ще 20 хвилин.

Готову страву розкладаємо у стерилізовані банки та закручуємо.

Кабачки с сардиною на зиму (скриншот)