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Кабачки с сардиной на зиму: необычно, невероятно вкусно и доступно!

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Среда 09 августа 2023 08:09
Кабачки с сардиной на зиму: необычно, невероятно вкусно и доступно! Как приготовить кабачки с сардиной на зиму (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинские кулинарки советуют попробовать очень необычную консервацию – кабачки с сардиной. Готовится она очень легко, вкус получается невероятный, а зимой такая баночка может заменить целое готовое блюдо.

Как приготовить кабачки с сардиной на зиму, рассказали в Telegram-канале "Рецепти Файних Господинь".

Что вам нужно для этого блюда

Из указанной порции продуктов должно получиться 5 полулитровых банок. Если вы хотите сделать меньше или больше - поделите или умножьте указанные ингредиенты на нужное количество.

"В прошлом году этот рецепт создал настоящий бум среди закруток, одни фукали, другие хвалили, а мы проверили и можем смело советовать вам. На вкус это блюдо напоминает сардину в томате, чуть более нежный вкус за счет кабачков", - говорит автор рецепта Ульяна Левицкая.

  • 250 г растительного масла
  • 0,5 кг моркови
  • 0,5 кг лука
  • 175 г кетчупа (к шашлыку)
  • 1 кг 250 г кабачков
  • 1 банка сардин в масле
  • 1,5 ст. л. соли
  • 125 г сахара
  • 50 г уксуса (9%)

Как приготовить кабачки с сардиной.

Морковь моем, чистим, трем на грубой терке. Лук и кабачки режем кубиками.

Берем кастрюлю с толстым дном, наливаем растительное масло, добавляем морковь и тушим. Затем добавляем лук, тушим, помешиваем. Потом добавляем кетчуп.

Когда все закипит, добавляем кабачки, а затем сардину (предварительно нужно обобрать от хребтовых костей). Еще добавляем соль, сахар и тушим примерно 30 минут. Затем вливаем уксус и тушим еще 20 минут.

Готовое блюдо раскладываем в стерилизованные банки и закручиваем.

Кабачки с сардиной на зиму: необычно, невероятно вкусно и доступно!Кабачки с сардиной на зиму: необычно, невероятно вкусно и доступно!

Кабачки с сардиной на зиму (скриншот)

Кстати, раньше мы писали о том, как приготовить вкуснейшую и бюджетную заправку к борщу на зиму.

А также рассказывали о том, как сделать вкуснейшую аджику по рецепту, которому более 100 лет.

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