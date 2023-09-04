Яка температура води в річці вважається допустимою для купання

Тепла погода вирішила затриматися в Україні й багато хто хоче собі продовжити купальний сезон ще й у вересні. Але вода у водоймах вже не така тепла, як влітку.

Яка температура води вважається допустимою та коли у воду краще вже не лізти - читайте у матеріалі Styler.

Яка температура води оптимальна

В першу чергу, комфортний температурний режим для кожної людини залежить від її стану здоров'я та звичок. Для когось +18 - це вже дуже холодно, а для когось це абсолютно нормальний температурний режим.

Оптимальною температурою води для купання вважають від +22 до +25 градусів. І тут має значення ще декілька факторів:

Температура повітря

Сонячні промені

Тиск

Глибина водойми

Хвилі

Як розповіли в Українському Гідрометцентрі, є декілька основних градацій температури води:

+9 +13 - крижана вода, лише для дуже загартованих людей. Можна провести у воді від 2 до 5 хвилин.

+14 +17 - підходить для загартованих людей. Така вода прохолодна і довгі запливи при такій температурі навряд вдасться влаштувати. Для людей, які мають проблеми з серцем чи судинами, купання навіть при такій температурі небажане, бо може викликати нездужання. Не варто бути у такій воді більш як 5-8 хвилин.

+18 +22 - температури в цій градації є вже більш комфортними для купання, така вода "бадьорить" і загалом підходить для доволі тривалих запливів.

+22 +24 - оптимальна та комфортна температура води, навіть для "мерзляків"

+25 +27 - такі температури є ідеальними для води, по відчуттях вода здається дуже теплою та комфортною. Але якщо це прісні водойми, то при таких температурах у них починають активно розмножуватись хвороботворні мікроорганізми та інфекції, тому купання є небажаним. І варто зазначити, що осінню вода майже не прогрівається віще +25 градусів.

Для дорослої людини без неврологічних патологій, хронічних захворювань серця температура має бути близько 21 градуса тепла. Але у такій воді не варто купатися дуже довго.

Купатися у воді можна тільки через 2 години після прийому їжі. Якщо температура повітря не надто висока, то потрібно одразу добре витертися рушником і зняти мокрий одяг.

Застереження щодо дітей та вагітних

Майбутнім мамам рекомендується купатися у воді, яка нагрілася до +22 градусів, аби не зашкодити своєму здоров'ю та малюку. Варто заходити у воду поступово, а не занурюватися одразу прохолодну водойму, бо може бути різкий перепад температур.

Також не варто купати у прохолодній воді малюків, для них оптимальна температура має бути +24 +26 градусів. І бажано робити короткі запливи - не більше 5-7 хвилин.