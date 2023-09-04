Какая температура воды в реке считается допустимой для купания

Теплая погода решила задержаться в Украине и многие хотят продлить купальный сезон еще и в сентябре. Но вода в водоемах уже не такая теплая, как летом.

Какая температура воды считается допустимой и когда в воду лучше не лезть - читайте в материале Styler.

Какая температура воды оптимальна

В первую очередь комфортный температурный режим для каждого человека зависит от его состояния здоровья и привычек. Для кого-то +18 - это уж очень холодно, а для кого-то это абсолютно нормальный температурный режим.

Оптимальной температурой воды для купания считают от +22 до +25 градусов. И здесь имеет значение еще несколько факторов:

Температура воздуха

Солнечные лучи

Давление

Глубина водоема

Волны

Как рассказали в Украинском Гидрометцентре, есть несколько основных градаций температуры воды:

+9 +13 – ледяная вода, только для очень закаленных людей. Можно провести в воде от 2 до 5 минут.

+14+17 – подходит для закаленных людей. Такая вода прохладная и длинные заплывы при такой температуре вряд ли удастся устроить. Для людей, имеющих проблемы с сердцем или сосудами, купание даже при такой температуре нежелательно, потому что может вызвать недомогание. Не стоит быть в такой воде более 5-8 минут.

+18 +22 - температуры в этой градации уже более комфортны для купания, такая вода "бодрит" и в целом подходит для довольно длительных заплывов.

+22 +24 - оптимальная и комфортная температура воды, даже для "мерзляков"

+25 +27 - такие температуры идеальны для воды, по ощущениям вода кажется очень теплой и комфортной. Но если это пресные водоемы, то при таких температурах у них начинают активно размножаться болезнетворные микроорганизмы и инфекции, поэтому купание нежелательно. И стоит отметить, что осенью вода почти не прогревается выше +25 градусов.

Для взрослого человека без неврологических патологий, хронических заболеваний сердца температура должна составлять около 21 градуса тепла. Но в такой воде не стоит купаться слишком долго.

Купаться в воде можно только через 2 часа после еды. Если температура воздуха не слишком высока, то нужно сразу хорошо вытереться полотенцем и снять мокрую одежду.

Предостережения для детей и беременных

Будущим мамам рекомендуется купаться в воде, которая нагрелась до +22 градусов, чтобы не навредить своему здоровью и малышу. Следует заходить в воду постепенно, а не погружаться сразу прохладный водоем, потому что может быть резкий перепад температур.

Также не стоит купать в прохладной воде малышей, для них оптимальная температура должна быть +24+26 градусов. И желательно делать короткие заплывы - не более 5-7 минут.