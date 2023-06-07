Ці шість факторів вам розкажуть, у якій водоймі купатися не можна

Влітку дуже хочеться освіжитися в будь-якій водоймі й люди починають шукати воду десь у доступності. На вихідні багато хто намагається вибратися на природу з міста та відпочити біля річки чи озера. Однак не всі водойми безпечні й в них можна купатися.

Які фактори вам чітко скажуть, що у цій воді купатися не можна – читайте нижче.

Промислове підприємство

Якщо поблизу є будь-яке промислове підприємство, а поруч водосховище, то варто пошукати інше місце для відпочинку. Це стосується не лише великих підприємств, а й невеликих заводів, фабрик і навіть цехів.

У таких водоймах вода точно не кращої якості, тому що відходи від виробництва можуть потрапляти у воду там, де ви точно не побачите.

Після купання у такій воді можуть бути проблеми зі здоров'ям – від алергічної реакції до отруєння.

Домашня худоба

Невеликі річки, ставки та озера у сільській місцевості часто стають місцем водопою худоби - корів, коней, овець, кіз. Вода у таких водоймах може бути забруднена паразитами та бактеріями, які переносять тварини.

Якщо ви побачили біля річки сліди копит чи гній – у воду лізти не варто. І не дозволяйте в такій водоймі купатися вашим домашнім тваринам, оскільки вони можуть інфікуватися чимось неприємним.

Птахи

З великою обережністю варто ставитись до водойм, які облюбували качки, гуси та лебеді. А також там, де гніздяться чайки. Річ у тому, що вони плавають там, де багато їх улюбленого корму - равликів, що мешкають на водоростях.

А равлики – це проміжні господарі личинок церкарій, які живуть у кровоносній системі птахів. Якщо така личинка потрапить під шкіру людини, дерматит буде забезпечений.

Прання та миття машин

У сільській місцевості побачити, як у річці полощуть білизну чи миють машину – це стандартна практика. Якщо ви вибралися на природу і побачили таку картину - то для плавання вибирайте іншу водойму.

У такій воді майже напевно повно хімії та бактерій. Якщо є така можливість – викликайте відповідні служби, оскільки це шкідництво навколишньому середовищу.

Немає рятувальників

Біля великих водойм зазвичай є спеціально обладнаний пляж і є пункт спостереження. Або навіть є рятувальники. На лісових озерах зазвичай цього немає. Тому добре подумайте, чи варто залазити у воду.

У багатьох озерах, особливо, якщо вони з'явилися штучним шляхом, є вири та воронки. Навіть хороший плавець може не впоратися із підземною течією.

Важливо, щоби на пляжах, де є рятувальники, вони справді виконували свою роботу, а не читали новини.

Військові дії

На жаль, у зв'язку з війною, в Україні з'явився новий фактор - близькість водойми до військових дій або ймовірність того, що у воду міг потрапити снаряд.

Якщо такий ризик є – навіть не думайте купатися в такому озері. Це дуже небезпечно. Снаряд міг упасти та не розірватися.

Річка чи озеро?

Вважається, що річка для купання підходить набагато краще, тому що там вода – проточна. Вода змінюється постійно й умов для розмноження не так вже й багато. Тим більше, що в багатьох українських річках вода залишається холодною навіть у спеку.

А в озерах вода стояча і там середовище для розмноження паразитів та бактерій дуже сприятливе. Тому є ризик підчепити якусь заразу.

Яку б ви водойму не обрали, пам'ятаєте важливі правила: не ковтати воду, а після водних процедур протріть відразу чистою серветкою ніс, рот і вуха. Можна сполоснути чистою водою або використати вологу серветку.

Не дозволяйте дітям закопуватись у пісок на пляжі, якщо його чистота викликає у вас сумніви. Мікроби та бактерії зазвичай знаходяться на глибині 5-6 см, тому що там ідеальне середовище для них – волого та тепло.