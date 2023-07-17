Літо у розпалі. В яких водоймах України можна безпечно купатися

Вже другий рік в Україні поняття "купальний сезон" майже відсутнє через військову агресію Росії проти нашої країни. Але спекотна літня погода жене українців ближче до прохолодних водойм, навіть там, де це небезпечно.

В яких областях України можна відпочити на пляжах, а де не варто навіть наближатися до води - читайте в матеріалі Styler.

Купатися заборонено

Найнебезпечніші водойми в Україні ті, що знаходяться в зоні бойових дій, на окупованих територіях та в областях, де було багато масованих обстрілів.

Наразі категорично не можна наближатися до водойм у Харківській, Сумській, Чернігівській областях. Є лише кілька точок, які були перевірені відповідними службами та отримано дозвіл на пляжний відпочинок.

Харків. Відкрито Журавлівський гідропарк, "Петренки" та Олексіївський гідропарк. Також відкриті зони відпочинку у Безлюдівській громаді, Пісочинській та Зміївській. На більшості деокупованих територіях Харківської області купатися не можна – рятувальники зазначають, що є великий ризик вибуху вибухонебезпечних предметів.

Чернігів. Купальний сезон цього року не відкривали, але впорядкували єдиний міський пляж у місті - навесні він був затоплений, вода змила весь кварцовий пісок.

Суми. У Сумській області є лише один пляж, який відповідає всім критеріям безпеки – міський пляж Охтирки. Дно водоймища повністю обстежили.

Відкрито кілька пляжів навіть на території Донецької області – у Добропільській громаді. Там рятувальники перевірили дно водойм та видали дозвіл. Хоча загалом – купатися на територіях, що знаходяться дуже близько до лінії фронту – небезпечно.

Київ. У столиці пляжі перевіряють регулярно і більше половини з них не відповідають санітарним нормам. За останнім моніторингом, купатися не можна на пляжах: Веселка, Дитячий, Молодіжний, Веселка, Тельбін, Центральний, Троєщина, Чорторий, Галерний, Вербний та Пуща Водиця.

Одеса та область. У 2022 році більшість пляжів на Чорному морі біля берегів Одеси було закрито через мінну небезпеку. Цього року додалося нове лихо – підрив Каховської ГЕС.

Вода пішла Дніпром у море, а це означає, що цього року про відпочинок на чорноморському узбережжі варто забути. Тим більше, що й мінна небезпека існує ще цього року.

У море потрапили токсичні речовини, а потік прісної води знизив солоність морської, а це погано позначилося на стані морських мікроорганізмів.

Заборонено не лише купатися у Чорному морі, а й ловити рибу та різні морепродукти. Не можна купатися також у Миколаївській та Херсонській областях. Окрім забрудненої води, у цих областях є й інші небезпеки, зокрема вибухонебезпечні предмети у воді.

А де можна купатися?

Черкаси. Наприкінці червня перевірили три комунальні пляжі - Митницький, Казбетський та Сосновський. Усі три отримали дозвіл для відпочинку біля води та купання. Рятувальники рекомендують вибирати лише облаштовані місця відпочинку, а дикі пляжі оминати.

Шацькі озера. Озера у Волинській області раніше були улюбленим місцем відпочинку у багатьох туристів, а цього року там повний аншлаг. Попри близьке розташування до білоруського кордону (11 км), цього року відпочиваючих у рази більше, ніж у попередні роки.

Купатися в озерах дозволено, а ось гучні вечірки та гуляння проводити – ні. У регіоні діє комендантська година.

Львівська область. Водойми на Львівщині нині вважаються в Україні найбезпечнішими. І хоча купальний сезон офіційно не відкривали, найпопулярніші водоймища перевірили працівники комунальних служб та рятувальники ДСНС. Офіційно зараз дозволено купатися у 18 водоймах області - озерах, кар'єрах, ставках та відпочинкових комплексах біля води.

Закарпатська область та Карпати. Більшість річок та озер у горах доступні для пляжного відпочинку, оскільки ризик вибухонебезпечних предметів у воді мінімальний. А ще – вода у більшості водойм проточна, а значить ризик підхопити у воді інфекцію – теж мінімальний.

Однак рятувальники дотримуються суворих рекомендацій: перш ніж відвідати пляж, варто переконатись у його безпеці. Пляж має бути облаштований, неподалік має бути укриття, а поруч мають бути рятувальники.