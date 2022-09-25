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Яка температура буде у школах Києва: у КМДА зробили заяву

Фото: у КМДА пояснили, що буде з опаленням у школах столиці (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві завершується підготовка до початку опалювального сезону в школах та дитячих садках, і вже визначено очікуваний рівень температури повітря у класах.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський на брифінгу.

За словами чиновника, у столиці вже є райони-лідери, де заклади освіти для дітей уже повністю готові до зимового сезону. Так, на 100% готові в:

  • Оболонському,
  • Святошинському,
  • Солом'янському,
  • Дніпровському,
  • Голосіївському,
  • Шевченківському районах.

Підготовку до зими з опалення завершено на 99% у Дарницькому районі столиці.

"На кілька відсотків (відстають) Подільський та Печерський (райони). Аутсайдер цього разу Деснянський - 93%. З аутсайдером зараз працюємо і до початку опалювального підтягнемо", - зазначив Мондриївський.

Також заступник голови КМДА висловився про очікувану температуру повітря у навчальних закладах Києва.

"Прекрасно розумію, що всіх батьків, особливо тих, хто пережив холодний екстрим у школах у 90-ті роки минулого століття, цікавить, що з опаленням в школах та дитсадках", - сказав він.

Чиновник запевнив, що у зимовий сезон у класах температура буде в межах 17-20 градусів. Прохолодніше буде у спортивних залах, де очікуваний рівень температури варіюватиметься між 17 та 15 градусами.

Мондриївський додав, що в умовах повномасштабної війни, коли атаки та обстріли російських окупантів міст України не припиняються, він не запевнятиме, що "все буде - як запланували".

"Зима буде складною, і у разі відключень потрібно бути готовими йти на "дистанційку"", - звернув увагу заступник голови КМДА.

Нагадаємо, раніше в Києві розповіли про підготовку до аварійних ситуацій взимку та загрозу перебоїв з опаленням, світлом та водою.

Додамо, перед цим у Кабміні розкрили деталі підготовки до опалювального сезону.

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