Яка температура буде у школах Києва: у КМДА зробили заяву

За словами чиновника, у столиці вже є райони-лідери, де заклади освіти для дітей уже повністю готові до зимового сезону. Так, на 100% готові в:

Оболонському,

Святошинському,

Солом'янському,

Дніпровському,

Голосіївському,

Шевченківському районах.

Підготовку до зими з опалення завершено на 99% у Дарницькому районі столиці.

"На кілька відсотків (відстають) Подільський та Печерський (райони). Аутсайдер цього разу Деснянський - 93%. З аутсайдером зараз працюємо і до початку опалювального підтягнемо", - зазначив Мондриївський.

Також заступник голови КМДА висловився про очікувану температуру повітря у навчальних закладах Києва.

"Прекрасно розумію, що всіх батьків, особливо тих, хто пережив холодний екстрим у школах у 90-ті роки минулого століття, цікавить, що з опаленням в школах та дитсадках", - сказав він.

Чиновник запевнив, що у зимовий сезон у класах температура буде в межах 17-20 градусів. Прохолодніше буде у спортивних залах, де очікуваний рівень температури варіюватиметься між 17 та 15 градусами.

Мондриївський додав, що в умовах повномасштабної війни, коли атаки та обстріли російських окупантів міст України не припиняються, він не запевнятиме, що "все буде - як запланували".

"Зима буде складною, і у разі відключень потрібно бути готовими йти на "дистанційку"", - звернув увагу заступник голови КМДА.