Какая температура будет в школах Киева: в КГГА сделали заявление

По словам чиновника, в столице уже есть районы-лидеры, где заведения образования для детей уже полностью готовы к зимнему сезону. Так, на 100% готовы в:

Оболонском,

Святошинском,

Соломенском,

Днепровском,

Голосеевском,

Шевченковском районах.

Подготовка к зиме по отоплению завершена на 99% в Дарницком районе столицы.

"На несколько процентов (отстают) Подольский и Печерский (районы). Аутсайдер на этот раз Деснянский - 93%. С аутсайдером сейчас работаем и до начала отопительного подтянем", - отметил Мондриевский.

Также замглавы КГГА высказался об ожидаемой температуре воздуха в учебных заведениях Киева.

"Прекрасно понимаю, что всех родителей, особенно тех, кто пережил холодный экстрим в школах в 90-х годах прошлого века, интересует, что с отоплением в школах и детсадах", - сказал он.

Чиновник заверил, что в зимний сезон в классах температура будет в пределах 17-20 градусов. Прохладнее будет в спортивных залах, где ожидаемый уровень температуры будет варьироваться между 17 и 15 градусами.

Мондриевский добавил, что в условиях полномасштабной войны, когда атаки и обстрелы российских оккупантов городов Украины не прекращаются, он не станет уверять, что "все будет - как запланировали".

"Зима будет сложной, и в случае отключений нужно быть готовыми идти на "дистанционку"", - обратил внимание замглавы КГГА.