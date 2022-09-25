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Какая температура будет в школах Киева: в КГГА сделали заявление

Фото: в КГГА объяснили, что будет с отоплением в школах столицы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве завершается подготовка к началу отопительного сезона в школах и детских садах, и уже обозначен ожидаемый уровень температуры воздуха в классах.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский на брифинге.

По словам чиновника, в столице уже есть районы-лидеры, где заведения образования для детей уже полностью готовы к зимнему сезону. Так, на 100% готовы в:

  • Оболонском,
  • Святошинском,
  • Соломенском,
  • Днепровском,
  • Голосеевском,
  • Шевченковском районах.

Подготовка к зиме по отоплению завершена на 99% в Дарницком районе столицы.

"На несколько процентов (отстают) Подольский и Печерский (районы). Аутсайдер на этот раз Деснянский - 93%. С аутсайдером сейчас работаем и до начала отопительного подтянем", - отметил Мондриевский.

Также замглавы КГГА высказался об ожидаемой температуре воздуха в учебных заведениях Киева.

"Прекрасно понимаю, что всех родителей, особенно тех, кто пережил холодный экстрим в школах в 90-х годах прошлого века, интересует, что с отоплением в школах и детсадах", - сказал он.

Чиновник заверил, что в зимний сезон в классах температура будет в пределах 17-20 градусов. Прохладнее будет в спортивных залах, где ожидаемый уровень температуры будет варьироваться между 17 и 15 градусами.

Мондриевский добавил, что в условиях полномасштабной войны, когда атаки и обстрелы российских оккупантов городов Украины не прекращаются, он не станет уверять, что "все будет - как запланировали".

"Зима будет сложной, и в случае отключений нужно быть готовыми идти на "дистанционку"", - обратил внимание замглавы КГГА.

Напомним, ранее в Киеве рассказали о подготовке к аварийным ситуациям зимой и угрозе перебоев с отоплением, светом и водой.

Добавим, перед этим в Кабмине раскрыли детали подготовки к отопительному сезону.

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