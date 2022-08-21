ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тепло, свет и вода: в Киеве рассказали о подготовке к аварийным ситуациям зимой

Новина українською →
Киев, Воскресенье 21 августа 2022 21:45
Тепло, свет и вода: в Киеве рассказали о подготовке к аварийным ситуациям зимой Фото: в Киеве готовятся к возможным внештатным ситуациям в отопительном сезоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве готовятся к отопительному сезону в условиях российской полномасштабной войны, с возможными чрезвычайными ситуациями и угрозой аварийных отключений различных объектов критической инфраструктуры. Власти столицы разработали план действий для ликвидации последствий таких ЧП.

Об этом рассказал замглавы КГГГА Петр Пантелеев в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник убежден, что подобные механизмы и планы действий по реагированию на возможные отключения ТЭЦ готовят во всех городах, учитывая особенности и специфику инфраструктуры на местах.

"Есть общенациональный план, который работает в этом направлении, но я не думаю, что здесь все можно говорить", - сказал он.

Пантелеев при этом назвал основные мероприятия подготовки Киева к ЧП и различным внештатным ситуациям во время предстоящего отопительного сезона.

"Мы закупаем резервное топливо - мазут наряду с газом - чтобы была возможность альтернативно работать", - отметил чиновник.

Также он добавил, что в столице "идут по пути передвижных котельных для чрезвычайных ситуаций".

"Они будут мобильными и смогут оперативно присоединиться к школе, но школы не приоритет. Речь идет о больницах, роддомах и тому подобное", - обратил внимание Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА подчеркивает, что столица основательно готовится к разным аварийным и внештатным ситуациям в зимнее время, и уже "есть четкий план", по которому ведется работа.

"Этот план подкреплен финансированием. Все меры, которые будут необходимы в случае чрезвычайной ситуации, чтобы работать, мы предпримем. Это касается и водоснабжения, и электроэнергии, и, конечно, тепла", - резюмировал Пантелеев.

Ранее мы рассказывали, где в Украине не будет отопления и как готовятся в областях к зиме в условиях войны.

Добавим также, перед этим в Кабмине раскрыли детали подготовки к отопительному сезону.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Отопительный сезон
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь