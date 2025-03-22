Курка чи індичка? Ось яке м'ясо краще щасвоюється та імстить більше білка

Порівняння поживності

Як курка, так і м’ясо індички мають високий вміст білка: курка - 31 грам на порцію, а індичка - 30,1 грам. Вони також містять таку ж кількість фосфору, що відповідає 81% добової норми (DV). Фосфор необхідний для міцних кісток і зубів.

Обидва багаті вітамінами групи B, такими як ніацин (B3), який підтримує травлення, здоров’я шкіри та роботу нервів. Курка забезпечує 86% DV для ніацину, тоді як індичка - 74%.

М’ясо також містить вітамін В6, який допомагає організму виробляти антитіла та підтримувати нормальну роботу нервів. Курка забезпечує 35% B6, а індичка - 47%.

Курка та індичка також містять однакову кількість холіну, який підтримує роботу мозку, пам’ять і контроль м’язів.

Яка відмінність

Основна відмінність м'яса - це калорійність і жирність. Куряче м'ясо калорійніше за рахунок високого вмісту жиру. Курка також містить більше заліза, яке допомагає виробляти гемоглобін - білок, який переносить кисень через тіло.

У індички більше цинку, ніж у курки. А цинк підтримує імунну систему, сприяє загоєнню ран і розщепленню вуглеводів.

Куряча та індича грудка вважаються білим м’ясом, а стегна та гомілки - темним.

Біле м’ясо має менше жиру та м’якший смак, тоді як темне більш насичений смак і більший вміст жиру. Порція 100 грамів (3,5 унції) смаженої курки без шкіри з темним м’ясом містить 178 калорій і 8,75 грама жиру, тоді як така сама кількість курячої грудки - 165 калорій і 3,57 грама.

Де більше білка?

І курка, і індичка є чудовими джерелами білка. Приготована курка без шкіри містить трохи більше білка - 31 грам на порцію, порівняно з індичкою. Однак ця різниця мінімальна.

Як і інші тваринні білки, курка та індичка містять усі дев’ять незамінних амінокислот (будівельні блоки білка), які організм не може виробляти.

Продукти з високим вмістом білка, такі як курка та індичка допомагають залишатися ситими.

Що краще для здоров'я?

І курка, і індичка є поживними джерелами білка. Хоча вміст поживних речовин має значення, також важливо враховувати загальний раціон, а не зосереджуватися на одному продуктові. Врахування смаків і задоволення може допомогти вам підтримувати збалансоване харчування.

Важливо включити у свій раціон трохи жиру. Жир забезпечує енергією, допомагає підтримувати здоров’я шкіри та волосся, а також необхідний для засвоєння жиророзчинних вітамінів A, D, E та K.

Готуючи курку та індичку, подрібнену або цілу, готуйте м’ясо до внутрішньої температури 74 градуси за Цельсієм, щоб убити потенційні хвороботворні бактерії. Ви можете вимірювати температуру м’яса за допомогою харчового термометра для забезпечення безпеки.

Ось кілька ідей харчування, які допоможуть вам максимально використати ці здорові білки:

смажте на грилі або запікайте курячу чи індичу грудку без шкіри, щоб отримати здоровий нежирний білковий варіант

додайте скибочки курки або індички в бутерброди разом із листовою зеленню, скибочками помідорів, авокадо та приправами

приготуйте куряче м’ясо або індичку з різнокольоровими овочами, такими як болгарський перець, броколі та морква

додайте нарізану кубиками індичку або курку в супи для додаткового білка та смаку

Додамо, що індичка легше засвоюється, ніж курятина, особливо її біла частина (грудка). Все тому, що воно містить менше жиру, що робить її легшою для шлунка та простішою для перетравлення.

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