Яка частина курки найшкідливіша: правда про улюблене м’ясо українців
Курятина давно вважається одним із найпопулярніших видів м’яса в Україні. Вона доступна за ціною, швидко готується та містить багато білка, що робить її привабливим вибором для здорового харчування. Однак не всі частини курки однаково корисні.
Які частини курки варто споживати з обережністю та чому - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Куряча шкіра – "бомба" з жиру та токсинів
Куряча шкіра є однією з найсмачніших частин, адже вона має приємну текстуру і при смаженні стає хрусткою. Але саме в ній міститься найбільша кількість жиру, включаючи шкідливі насичені жири та холестерин.
Чому шкідлива:
- Високий вміст жиру – у 100 г шкіри міститься до 40 г жиру
- Під час смаження або запікання утворюються канцерогени
- Може накопичувати шкідливі речовини, включаючи антибіотики та гормони
Дослідження показують, що регулярне споживання насичених жирів сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL), що може призводити до серцево-судинних захворювань. Особливо небезпечно їсти смажену шкіру, адже при термічній обробці на високих температурах утворюються канцерогенні сполуки.
Курячі крила
Курячі крила – ще одна популярна частина, особливо серед любителів фастфуду. У поєднанні з різними соусами вони стають улюбленою стравою для багатьох. Але саме в крилах накопичується багато жиру та шкідливих речовин.
Чому шкідливі:
- Високий вміст жиру (особливо якщо вони обсмажені у фритюрі)
- Часто містять залишки гормонів і антибіотиків
- Висока калорійність - 100 г смажених крилець можуть містити понад 400 ккал
Крім того, крила часто готують у великій кількості олії, що додає трансжири - небезпечні для серця та судин.
Курячі шийки - багато жиру і мало користі
Шийки часто використовують для бульйонів, але вони містять багато сполучної тканини та жиру.
Чому шкідливі:
- Високий вміст жиру
- Велика кількість хрящів і сполучної тканини, які складно засвоюються
- Можуть містити залишки гормонів та антибіотиків
Хоча курячі шийки можуть бути джерелом колагену, у великих кількостях вони не рекомендовані для частого споживання.
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В матеріалі використані джерела - Nutrients, МОЗ та поради дієтологів.
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