Яка частина курки найшкідливіша: правда про улюблене м’ясо українців

Курятина давно вважається одним із найпопулярніших видів м’яса в Україні. Вона доступна за ціною, швидко готується та містить багато білка, що робить її привабливим вибором для здорового харчування. Однак не всі частини курки однаково корисні.

Які частини курки варто споживати з обережністю та чому - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Куряча шкіра – "бомба" з жиру та токсинів

Куряча шкіра є однією з найсмачніших частин, адже вона має приємну текстуру і при смаженні стає хрусткою. Але саме в ній міститься найбільша кількість жиру, включаючи шкідливі насичені жири та холестерин.

Чому шкідлива:

Високий вміст жиру – у 100 г шкіри міститься до 40 г жиру

Під час смаження або запікання утворюються канцерогени

Може накопичувати шкідливі речовини, включаючи антибіотики та гормони

Дослідження показують, що регулярне споживання насичених жирів сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL), що може призводити до серцево-судинних захворювань. Особливо небезпечно їсти смажену шкіру, адже при термічній обробці на високих температурах утворюються канцерогенні сполуки.

Курячі крила

Курячі крила – ще одна популярна частина, особливо серед любителів фастфуду. У поєднанні з різними соусами вони стають улюбленою стравою для багатьох. Але саме в крилах накопичується багато жиру та шкідливих речовин.

Чому шкідливі:

Високий вміст жиру (особливо якщо вони обсмажені у фритюрі)

Часто містять залишки гормонів і антибіотиків

Висока калорійність - 100 г смажених крилець можуть містити понад 400 ккал

Крім того, крила часто готують у великій кількості олії, що додає трансжири - небезпечні для серця та судин.

Курячі шийки - багато жиру і мало користі

Шийки часто використовують для бульйонів, але вони містять багато сполучної тканини та жиру.

Чому шкідливі:

Високий вміст жиру

Велика кількість хрящів і сполучної тканини, які складно засвоюються

Можуть містити залишки гормонів та антибіотиків

Хоча курячі шийки можуть бути джерелом колагену, у великих кількостях вони не рекомендовані для частого споживання.

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