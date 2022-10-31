Яка прогулянка в рази зменшить ризик серцево-судинних захворювань: ви здивуєтеся!

Прогулянка корисна для роботи та здоров'я серця, вона допомагає знизити рівень "поганого" холестерину та кров'яний тиск. І будь-який вид ходьби буде важливим для організму - повільна прогулянка парком, шлях пішки на роботу і додому, а також короткі пробіжки або інтенсивна ходьба.

Як йдеться у дослідженні European Heart Journal, щоденна швидка прогулянка допомагає знизити ризики виникнення серцево-судинних захворювань.

Вчені з Лестерського центру біомедичних досліджень та Кембриджського університету провели масштабний аналіз даних 80 тисяч осіб, щоб з'ясувати тенденції щодо фізичних вправ та серцево-судинних захворювань.

Виявилося, що рівень таких захворювань був на 14% нижчим у людей, які щодня використовують помірний чи високий режим вправ.

Як пояснюють вчені, такі вправи еквівалентні перетворенню звичайної 14-хвилинної прогулянки на енергійну 7-хвилинну прогулянку.

"Вправи працюють як бета-блокатори, щоб уповільнити частоту серцевих скорочень та знизити кров'яний тиск (у стані спокою або під час вправ). Високий кров'яний тиск є основним фактором ризику серцево-судинних захворювань", - наголошують фахівці.

Окрім щоденної прогулянки, медики рекомендують виконувати по 150 різних вправ середньої інтенсивності та 75 енергійних вправ на тиждень - це в рази допоможе знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Вправи повинні задіяти всі основні м'язи – ноги, стегна, спину, живіт, плечі та руки.