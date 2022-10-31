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Какая прогулка в разы снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний: вы удивитесь!

Фото: Сколько нужно гулять ежедневно для здоровья сердца (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Врачи настаивают на том, что ежедневные прогулки на свежем воздухе очень благоприятно влияют на здоровье человека. Это помогает насытить организм кислородом, получить витамин Д и пешая прогулка в течении получаса - отличная кардионагрузка.

Сколько нужно гулять на самом деле, чтобы в разы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний - читайте ниже.

Прогулка полезна для работы и здоровья сердца, она помогает снизить уровень "плохого" холестерина и кровяное давление. И любой вид ходьбы будет важен для организма - неспешная прогулка по парку, путь пешком на работу и домой, а также короткие пробежки или интенсивная ходьба.

Как говорится в исследовании European Heart Journal, ежедневная быстрая прогулка помогает снизить в разы риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Лестерского центра биомедицинских исследований и Кембриджского университета провели масштабный анализ данных 80 тысяч человек, чтобы выяснить тенденции в отношении физических упражнений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что уровень таких заболеваний был на 14% ниже у людей, которые ежедневно используют умеренный или высокий режим упражнений.

Как объясняют ученые, такие упражнения эквивалентны преобразованию обычной 14-минутной прогулки в энергичную 7-минутную прогулку.

"Упражнения работают как бета-блокаторы, чтобы замедлить частоту сердечных сокращений и снизить кровяное давление (в состоянии покоя или во время упражнений). Высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркивают специалисты.

Кроме ежедневной прогулки медики рекомендуют выполнять по 150 разных упражнений средней интенсивности и 75 энергичных упражнений в неделю - это в разы поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Упражнения должны задействовать все основные мышцы - ноги, бедра, спину, живот, плечи и руки.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, сколько нужно сделать шагов в день для отличного здоровья.

А еще рассказывали о том, какие способы помогают "находить" необходимое количество шагов в день.

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