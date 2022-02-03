10 тысяч шагов в день: как легко и просто выполнить суточную норму

Медики утверждают, что ходьба – один из самых простых и доступных способов физической нагрузки. Если у вас катастрофически не хватает времени и сил на посещения спортзала, бассейна, и даже зарядки – такая минимальная кардионагрузка существенно улучшит ваше состояние здоровья.

Но что делать, если вы и на ежедневную прогулку никак выбраться не можете? Как увеличить количество шагов, рассказали в Men's Health.

Ходите в процессе работы

Вы можете ходить во время разговора по телефону или при проведении конференции. Пусть звонок телефона станет для вас сигналом, что нужно размять ноги.

Пускай ваша прогулка будет ограничена размерами кабинета или коридора, но даже такая ходьба более полезна, чем постоянное сидение в кресле. И чем больше звонков – тем больше расстояние вы нашагаете за день.

Смените место парковки

Если вы ежедневно перемещаетесь в офис и из офиса на автомобиле, то смените привычное место парковки на то, которое находится за пару кварталов от работы. Это может облегчить вам поиск свободного места для машины и даст возможность пройтись по свежему воздуху хотя бы 10-15 минут.

Если вы добираетесь на работу общественным транспортом – выходите на 1-2 остановки раньше и идите пешком. Буквально через месяц таких легких тренировок вы заметите изменения.

Проводите планерки и встречи на прогулках

Если вам нужно что-то обсудить с коллегами или провести деловую встречу – отправляйтесь на прогулку. Выходите хотя бы к входу в офисное здание, пройдитесь пешком до парковки и назад, прогуляйтесь до ближайшего сквера.

Вы так нагуляете больше шагов и что очень важно – повысите ваши шансы правильно решить рабочие вопросы. Движение повышает креативные способности на 60%.

Забудьте про лифты

Лифты, эскалаторы и другие механизмы перемещения – больше вам не друзья. Забудьте о них и вычеркните их из своей реальности. Перемещайтесь только по ступенькам и лестницам.

Не обедайте на рабочем месте

Перестаньте экономить время и не отказывайтесь от обеденного перерыва. Не ешьте в своем офисе и у компьютера. Это очень вредно для фигуры – совмещение еды и работы способствует поглощению большему количеству пищи.

Тем более, совмещение двух процессов портит оба одинаково – и удовольствия от еды не получили, и работу толком не сделали. А в результате – мы утомляемся быстрее и меньше успеваем.

Ну и ежедневный поход на обед, даже в кафе за углом или до кофейного киоска – это все равно прогулка.