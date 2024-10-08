Які жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образів

Восени та взимку багато модниць все частіше вибирають образи зі зручними джинсами та брюками. І якщо ви все ще шукаєте, чим урізноманітнити або доповнити ваш гардероб, радимо звернути увагу на наступні варіанти.

Вельветові штани

Як відомо, на піку популярності восени та взимку 2024-2025 років будуть вельветові штани. Вельвет - бавовняна тканина з густим ворсом і поздовжніми рубчиками на лицьовій стороні, різновид корду, але з вужчими рубчиками. Тонкий та м'який вельвет за своєю фактурою може нагадувати оксамит.

На зимовий сезон пригляньте варіанти в жовто-оранжевій чи коричневій гамі. Це може бути як фасон прямого крою, так і розкльошені штани. Поєднувати вельветові штани можна як із теплими светрами, так і з сорочками та піджаками.

Образи на осінь із вельветовими брюками (фото: instagram.com/smythsisters, instagram.com/juliesfi)

Шкіряні штани

Штани з натуральної чи штучної шкіри залишаються у модних трендах вже не один сезон. На осінь та зиму можна приглянути як вузькі штани, так і прямого крою, а також з високою лінією талії та широкими штанинами. У моді також шкіряні штани незвичних відтінків: бежевого, коричневого, оливкового, сірого та бургунді.

Шкіряні штани - практичний вибір на осінь (фото: instagram.com/smythsisters, instagram.com/mix_hab)

Штани зі стрілками

Костюмні штани з гладкої вовни колись були універсальним вибором для солідних чоловіків, а сьогодні - улюблений тренд сучасних модниць. Теплі, зручні та шикарні, з ідеально випрасуваними стрілками, вони стануть чудовим доповненням зимового гардеробу та прослужать довгу службу. Вподобані кольори для такого фасону - сірий, чорний і темно-синій.

Вовняні штани зі стрілками (фото: instagram.com/alisontoby)

Трикотажні палаццо

Для розслаблених зимових образів пригляньте широкі трикотажні штани або, як їх ще називають, палаццо. Носити таку модель можна як із блузками та взуттям на високих підборах в офіс, так і з затишними светрами та кросівками на прогулянки.

Стильний образ із трикотажними брюками (фото: instagram.com/monikh)

Штани-карго

Брюки-карго - це штани прямого крою, іноді можуть бути з резинкою внизу, з об'ємними накладними кишенями на стегнах та великою фурнітурою. Спочатку їх шили із щільної тканини кольору мілітарі, проте сьогодні можна зустріти карго в колекціях дизайнерів із льону, вовни, шовку та навіть деніму. Якщо раніше такі штани були робочою чи армійською уніформою, то зараз цей елемент перекочував до жіночого гардеробу, і носити їх можна навіть із високими підборами на світські заходи.

Брюки-карго залишаються у трендах (фото: instagram.com/salome.mory)