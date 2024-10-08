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Які жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образів

Вівторок 08 жовтня 2024 07:15
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Які жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образів Луки зі штанами на осінь 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени та взимку багато модниць все частіше вибирають образи зі зручними джинсами та брюками. І якщо ви все ще шукаєте, чим урізноманітнити або доповнити ваш гардероб, радимо звернути увагу на наступні варіанти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які фасони та фактури жіночих штанів будуть у трендах восени та взимку 2024-2025.

Вельветові штани

Як відомо, на піку популярності восени та взимку 2024-2025 років будуть вельветові штани. Вельвет - бавовняна тканина з густим ворсом і поздовжніми рубчиками на лицьовій стороні, різновид корду, але з вужчими рубчиками. Тонкий та м'який вельвет за своєю фактурою може нагадувати оксамит.

На зимовий сезон пригляньте варіанти в жовто-оранжевій чи коричневій гамі. Це може бути як фасон прямого крою, так і розкльошені штани. Поєднувати вельветові штани можна як із теплими светрами, так і з сорочками та піджаками.

Які жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образівЯкі жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образів

Образи на осінь із вельветовими брюками (фото: instagram.com/smythsisters, instagram.com/juliesfi)

Шкіряні штани

Штани з натуральної чи штучної шкіри залишаються у модних трендах вже не один сезон. На осінь та зиму можна приглянути як вузькі штани, так і прямого крою, а також з високою лінією талії та широкими штанинами. У моді також шкіряні штани незвичних відтінків: бежевого, коричневого, оливкового, сірого та бургунді.

Які жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образівЯкі жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образів

Шкіряні штани - практичний вибір на осінь (фото: instagram.com/smythsisters, instagram.com/mix_hab)

Штани зі стрілками

Костюмні штани з гладкої вовни колись були універсальним вибором для солідних чоловіків, а сьогодні - улюблений тренд сучасних модниць. Теплі, зручні та шикарні, з ідеально випрасуваними стрілками, вони стануть чудовим доповненням зимового гардеробу та прослужать довгу службу. Вподобані кольори для такого фасону - сірий, чорний і темно-синій.

Які жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образів

Вовняні штани зі стрілками (фото: instagram.com/alisontoby)

Трикотажні палаццо

Для розслаблених зимових образів пригляньте широкі трикотажні штани або, як їх ще називають, палаццо. Носити таку модель можна як із блузками та взуттям на високих підборах в офіс, так і з затишними светрами та кросівками на прогулянки.

Які жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образів

Стильний образ із трикотажними брюками (фото: instagram.com/monikh)

Штани-карго

Брюки-карго - це штани прямого крою, іноді можуть бути з резинкою внизу, з об'ємними накладними кишенями на стегнах та великою фурнітурою. Спочатку їх шили із щільної тканини кольору мілітарі, проте сьогодні можна зустріти карго в колекціях дизайнерів із льону, вовни, шовку та навіть деніму. Якщо раніше такі штани були робочою чи армійською уніформою, то зараз цей елемент перекочував до жіночого гардеробу, і носити їх можна навіть із високими підборами на світські заходи.

Які жіночі штани будуть наймоднішими зимою 2024-2025: фото трендових образів

Брюки-карго залишаються у трендах (фото: instagram.com/salome.mory)

Раніше ми розповіли, як додати модний колір бургунді до свого осіннього гардеробу.

Також подивіться стильні образи зі стьобаною жіночою курткою.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Salom Mory, Monikh, Alison Toby, Julie Sergent Ferreri, Marianne Smyth.

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